На брифінгу 25 листопада перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що станом на ранок найскладніша ситуація з електропостачанням у Дніпровській та Запорізькій областях. В останній, зазначив він, через обстріли РФ також знеструмлена АЕС.

“Внаслідок ворожих обстрілів тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Це вже 17-та від початку року втрата зовнішнього живлення станції”, – сказав Некрасов.

Він також сказав, що цієї ночі окупанти знову атакували енергооб’єкти. Під ударом були електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Внаслідок “прильотів” знеструмлені абоненти у Дніпровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.

Також у деяких регіонах країни діють графіки погодинних відключень світла.