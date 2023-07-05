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Швидше за все підірвуть штучну водойму, що охолоджує ЗАЕС – Буданов

Події 11:37   05.07.2023
Кирило Буданов
начальник ГУР Міноборони України
Швидше за все підірвуть штучну водойму, що охолоджує ЗАЕС – Буданов

Та частина станції (ЗАЕС – Ред.), яку в разі ухвалення рішення швидше за все підірвуть, це штучна водойма, яка забезпечує охолодження. Вони збираються пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю техногенну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити. Тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі.

Автор: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України
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  • Категорії: Події, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Та частина станції (ЗАЕС – Ред.), яку в разі ухвалення рішення швидше за все підірвуть, це штучна водойма, яка забезпечує…".