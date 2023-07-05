Швидше за все підірвуть штучну водойму, що охолоджує ЗАЕС – Буданов

Та частина станції (ЗАЕС – Ред.), яку в разі ухвалення рішення швидше за все підірвуть, це штучна водойма, яка забезпечує охолодження. Вони збираються пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю техногенну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити. Тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі.