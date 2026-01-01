Live

Командира РДК Капустіна привітав «з поверненням до життя» Буданов (відео)

Україна 16:57   01.01.2026
Олена Нагорна
Командира РДК Капустіна привітав «з поверненням до життя» Буданов (відео)

Інформація про загибель Дениса Капустіна – командира підрозділу «Російський добровольчий корпус» (воює проти Кремля у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР) – була частиною спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України. Сам Капустін живий.

Вбивство Капустіна замовили спецслужби РФ та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів, інформують у Головному управлінні розвідки.

“У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор Володимир Путін вважає особистим ворогом”, – повідомляють у ГУР.

Відео ГУР

Головне управління розвідки опублікувало відео, на якому командир “Спецпідрозділу Тимура” доповідає начальнику ГУР Кирилу Буданову про встановлення замовників злочину з боку російських спецслужб та виконавців. На відеозустрічі також присутній Капустін.

“Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань”, ― доповів командир “Спецпідрозділу Тимура”.

“Перш за все, пане Денисе, вітаю вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і вам особисто успіхів”, ― заявив Буданов.

«Моя тимчасова відсутність не вплинула на якість і успіх виконання бойових завдань. Готовий висуватися в район виконання і продовжувати командувати підрозділом РДК», — сказав Капустін.

Нагадаємо, про загибель Капустіна під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку в РДК повідомили 27 грудня.

Один раз атакувала РФ на Харківщині, на Куп'янському напрямку затишшя

Автор: Олена Нагорна
