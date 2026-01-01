Один раз атакувала РФ на Харківщині, на Куп’янському напрямку затишшя

Один раз атакували від початку доби російські військові на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник один раз атакував укріплення захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій росіян не відмічено.

У зведенні за 31 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківщині зафіксували 13 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку захисники стримали шість атак РФ біля Вовчанська, Обухівки та Довгенького, а на Куп’янському – окупанти штурмували позиції СОУ сім разів у районі Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки.