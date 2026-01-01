Удар КАБом по екопарку під Харковом 1 січня – всі наслідки (відео, фото)
Внаслідок удару КАБом по харківському екопарку 1 січня загинули птахи та постраждали леви. Також постраждала волонтерка, яка допомагала доглядати птахів, розповів журналістам керівник екопарку Іван Достов.
Він повідомив, що авіабомба впала на території об 11:15. Руйнувань зазнали три будівлі: для птахів, для хижих тварин і ще одна споруда, яка була зведена нещодавно і ще не експлуатувалася.
“Ми закрили тигрів. Зараз будуть ветеринари займатися їхнім обстеженням. Тигри в нормі. Є питання до стану левів, але їхнім життям, мені здається, нічого не загрожує. Зараз будуть дивитися ветеринари. Зрозуміємо, що з ними. Тварини залякані. Загинули птахи, наразі їхня кількість невідома. Порахуємо. Там дуже багато птахів: декоративні кури, фазани, цесарки були в цьому крилі. Це двоповерхове приміщення, зимова будівля для наших птахів”, – поінформував Достов.
За його словами, внаслідок «прильоту» постраждала волонтерка. Жінка вдарилася головою – загрози її життю немає.
Відео: пресслужба екопарку
За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, постраждала – 44-річна жінка, яка зазнала вибухових травм.
Чутки в мережі про те, що після обстрілу з екопарку втекли тигри та леви, спростував голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Він наголосив: жодної загрози для мешканців селища Лісне та району П’ятихатки міста Харкова з боку тварин немає.
На обстріл також відреагувала Державна екологічна інспекція у Харківській області. Там зазначили, що встановлюють кількість постраждалих тварин, після чого розрахують збитки.
Як інформувала МГ “Об’єктив”, вибухи чули у Харкові після 11:00 1 січня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни скинули авіабомбу на харківський екопарк. КАБ влучив у землю.
