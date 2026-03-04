Live

Час ховати зимові куртки: в екопарку прокинулися ведмеді – весна близько

Суспільство 10:55   04.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Час ховати зимові куртки: в екопарку прокинулися ведмеді – весна близько

В екопарку під Харковом розповіли, що їхні власні синоптики стверджують: весна вже настала. 

Такий прогноз про наближення потепління зробили, адже в екопарку прокинулися гімалайські ведмеді.

Відео: Харківський екопарк

“Весна таки прийшла і вони кажуть, що лежати і спати вже нема коли – сонечко світить, у повітрі пахне теплом, а в барлозі справи самі себе точно не перероблять. Тому потрібно виходити, оглядати свою територію і всім показувати, що режим “зима” вимкнений”, – розповіли в екопарку.

І додали: якщо прокинулися ведмеді, то і людям час відходити від зимової сплячки.

Читайте також: «Весна почалася з дива»: на Харківщині медики прийняли пологи у кареті «швидкої»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
