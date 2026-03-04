Live

“Весна почалася з дива”: медики прийняли пологи в кареті “швидкої”

Суспільство 10:26   04.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Весна почалася з дива”: медики прийняли пологи в кареті “швидкої” Фото: КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

У КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розповіли, що 3 березня медики прийняли пологи просто в авто “швидкої”. 

Весна для медиків “почалася з дива”, пишуть у повідомленні. 3 березня бригада екстрено прийняла пологи – народилася дівчинка.

“Бригада №810 у складі лікаря Ольги Оліфіренко, парамедика Віктора Шапошнікова та екстреного медичного техніка Артема Кашкарова поспішала разом із майбутньою мамою до лікарні. Та іноді життя має свої плани — маленька пасажирка вирішила не чекати й дуже поспішала побачити цей світ”, – розповіли медики.

Тому перші хвилини свого життя дівчинка провела в авто швидкої допомоги. Пологи пройшли успішно, після чого – маму та дитину доправили до обласного клінічного перинатального центру. Там вони вже перебувають під наглядом лікарів.

“Бажаємо мамі сил, спокою та швидкого відновлення, а маленькій дівчинці — міцного здоров’я, щасливої долі та сонячного дитинства. Нехай її життя буде світлим і теплим, як перші дні цієї весни”, – додали медики.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
