Фонд Дениса Парамонова допоміг єдиній неонатальній реанімації трьох регіонів

Благодійний фонд Дениса Парамонова у партнерстві з компаніями SMK Group та «Золотий фенікс» забезпечили сучасним медичним обладнанням реанімаційне відділення Обласної дитячої клінічної лікарні Харкова.

Про це йдеться на сайті Фонду.

В реанімаційному відділенні Обласної дитячої клінічної лікарні Харкова перебувають неонатальні новонароджені діти з хірургічними патологіями. Воно єдине на усю Харківську, Луганську та Донецьку області.

Благодійний фонд Дениса Парамонова відгукнувся на прохання керівництва медустанови, надавши усе потрібне обладнання для порятунку дітей. В першу чергу це стосується монітору пацієнта, що в цілодобовому режимі дозволяє лікарям слідкувати за станом здоров’я малечі. У свою чергу венозний сканер допомагає навіть у найскладніших умовах виявляти судини у маленьких пацієнтів. Крім цього Фонд передав лікарні компресорні інгалятори, що швидко та ефективно транспортують ліки безпосередньо в дихальні шляхи, а шприцеві насоси дають змогу точно відмірювати дози препаратів для введення внутрішньовенно.

<br />

«Відділення Обласної дитячої клінічної лікарні Харкова, де перебувають неонатальні діти з хірургічними патологіями, є тим місцем, де рятують життя немовлят. Тут лікарі роблять неможливе, але без сучасного та якісного медичного обладнання це дуже складно. Тому разом з партнерами ми забезпечили медустанову саме тими апаратами, що просили безпосередньо лікарі. Це дасть можливість лікувати дітей за тими принципами, що діють в усіх провідних дитячих лікарнях світу», — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Новітнє обладнання вдалося придбати у співпраці Благодійного фонду Дениса Парамонова з компаніями SMK Group та «Золотий фенікс». Остання надала на ці потреби 400 тис. грн., а ще таку ж суму додав Фонд.

Медичний директор Обласної дитячої клінічної лікарні Ангеліна Соловйова подякувала Фонду та його партнерам за надане обладнання.

«Венозний сканер нам потрібен тому що маленькі діти мають маленькі судини. Ми будемо використовувати його постійно. Це наша мета в якийсь час і ми дякуємо, що Благодійний фонд Дениса Парамонова її здійснив. Сканер в нас один і до цього такого не було. Нашим лікарям це буде важливо, а медичним сестрам тим паче. Монітори для постійного моніторингу 24/7 серцебиття та тиску маленьких діточок теж дуже важливі», — зазначила Ангеліна Соловйова.

Нагадаємо, взимку під час тривалих відключень електроенергії Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив потужними зарядними станціями EcoFlow реанімаційні відділення дитячих лікарень в Харкові, Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі, що дало змогу безперебійно надавати медичну допомогу малечі.

Також завдяки тому, що Благодійний фонд Дениса Парамонова надав сучасне обладнання Інституту терапії ім. Любові Малої, його пацієнти тепер мають змогу проходити більш поглиблену діагностику свого здоров’я.