Фонд Дениса Парамонова помог единственной неонатальной реанимации 3-х регионов

Благотворительный фонд Дениса Парамонова в партнерстве с компаниями SMK Group и «Золотой феникс» обеспечили современным медицинским оборудованием реанимационное отделение Областной детской клинической больницы Харькова.

Об этом говорится на сайте Фонда.

В реанимационном отделении Областной детской клинической больницы Харькова находятся неонатальные дети с хирургическими патологиями. Оно единственное на всю Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Благотворительный фонд Дениса Парамонова откликнулся на просьбу руководства медучреждения, предоставив все необходимое оборудование для спасения детей. В первую очередь это касается монитора пациента, который в круглосуточном режиме позволяет врачам следить за состоянием здоровья малышей. В свою очередь, венозный сканер помогает даже в самых сложных условиях выявлять сосуды у маленьких пациентов. Кроме этого, Фонд передал больнице компрессорные ингаляторы, которые быстро и эффективно транспортируют лекарства непосредственно в дыхательные пути, а шприцевые насосы позволяют точно отмерять дозы препаратов для введения внутривенно.

«Отделение Областной детской клинической больницы Харькова, где находятся неонатальные дети с хирургическими патологиями, является тем местом, где спасают жизни младенцев. Здесь врачи делают невозможное, но без современного и качественного медицинского оборудования очень сложно. Поэтому вместе с партнерами мы снабдили медучреждение именно теми аппаратами, которые просили непосредственно врачи. Это позволит лечить детей по принципам, которые действуют во всех ведущих детских больницах мира», — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Новейшее оборудование удалось приобрести в сотрудничестве Благотворительного фонда Дениса Парамонова с компаниями SMK Group и «Золотой феникс». Последняя предоставила на эти нужды 400 тыс. грн., а такую ​​же сумму добавил Фонд.

Медицинский директор Областной детской клинической больницы Ангелина Соловьева поблагодарила Фонд и его партнеров за предоставленное оборудование.

«Венозный сканер нам нужен, потому что маленькие дети имеют маленькие сосуды. Мы будем использовать его постоянно. Это наша цель в некоторое время и мы благодарим, что Благотворительный фонд Дениса Парамонова ее осуществил. Сканер у нас один, и до этого такого не было. Нашим врачам это будет важно, а медицинским сестрам тем более. Мониторы для постоянного мониторинга 24/7 сердцебиения и давления маленьких детей тоже очень важны», — отметила Ангелина Соловьева.

Напомним, зимой во время длительных отключений электроэнергии Благотворительный фонд Дениса Парамонова снабдил мощными зарядными станциями EcoFlow реанимационные отделения детских больниц в Харькове, Николаеве, Днепре и Запорожье, что позволило бесперебойно оказывать медицинскую помощь малышам.

Также благодаря тому, что Благотворительный фонд Дениса Парамонова предоставил современное оборудование Институту терапии им. Любови Малой, его пациенты теперь могут проходить более углубленную диагностику своего здоровья.