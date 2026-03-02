Результат системной поддержки: боксер Анна Охота в финале STRANDJA-2026
В столице Болгарии Софии закончился Международный турнир класса А «STRANDJA» 2026 года. По итогам соревнований боксерша Анна Охота, представляющая клуб «SMK-SPORT», в составе Национальной сборной Украины завоевала серебряную медаль.
Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.
Турнир STRANDJA является одним из старейших в мире и высоко ценится среди профессиональных боксеров. В этот раз в соревнованиях приняли участие спортсмены из 32 стран, среди которых была и сборная Украины. В ее составе выступала Анна Охота, представляющая клуб «SMK-SPORT», который полностью финансируется Благотворительным фондом Дениса Парамонова.
На пути к финалу турнира в напряженных поединках украинская боксерша победила Айгерим Саттбаеву из Казахстана, а в полуфинале — представительницу Монголии Номундари Энх-Амгалан. Финальный поединок был очень напряженным, где в весовой категории до 48 кг Анна Охота встречалась с боксершей из Узбекистана Сабиной Бобокуловой. По итогам турнира Анна Охота стала серебряным призером.
«Серебро нашей боксерши с «SMK-SPORT» в составе Национальной сборной – это потрясающий успех! Поздравляем Анну с этим блестящим результатом, ведь подобные соревнования являются подготовительными этапами к Олимпийским играм и надеемся, что Анна Охота достойно будет представлять Украину и дальше. Мы, в свою очередь, приложим максимальные усилия по развитию бокса в Украине, развивая клубы «SMK-SPORT», где может заниматься каждый ребенок абсолютно бесплатно», — отметил меценат и основатель одноименного Благотворительного фонда Денис Парамонов.
Напомним, осенью 2025 года боксерша Анна Охота в составе сборной Украины завоевала бронзовую медаль на Кубке мира в Индии. Спортсменка является воспитанницей боксерского клуба «SMK-SPORT», полностью финансируемого Благотворительным фондом Дениса Парамонова.
Также Анна Охота была признана лучшей боксершей сентября в Украине в 2025 году. Такое почетное звание было присвоено в Федерации бокса Украины.
