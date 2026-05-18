Перебои со светом не остановят работу: в Харькове открыли новый центр «1562»

Новый диспетчерский центр службы «1562» открыли в Харькове, сообщает пресс-служба горсовета.

По данным мэрии, обустройство локации в безопасном пространстве полностью профинансировали организации-партнеры.

«Программа развития ООН в Украине совместно с правительством Бельгии передала современное ІТ-оборудование и зарядные станции. Благодаря этому, диспетчерская служба сможет стабильно работать даже в условиях повышенной нагрузки и перебоев с электроснабжением. Также к созданию центра присоединилось сообщество украинских айтишников Kharkiv IT Cluster», — говорится в сообщении.

Первый заместитель мэра Александр Новак подчеркнул, что во время полномасштабной войны служба «1562» стала еще важнее для харьковчан, чем раньше. По его словам, сейчас она работает как один из ключевых инструментов коммуникации между городом и жителями.

«Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине Моника Ризал отметила, что служба «1562» является примером эффективного реагирования на потребности жителей в прифронтовом городе и вызывает интерес в других регионах Украины», — отметили в мэрии.