«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что сегодня в городе наблюдают «очень большие отключения». Ведь, объяснил городской голова, накануне враг серьезно повредил критическую инфраструктуру, которая питала областной центр.

«Вчера был очень тяжелый день: начинаюсь с самого утра мы находились под обстрелами, это был сначала ракетный удар по объекту критической инфраструктуры, очень тяжелый удар. Очень серьезные повреждения критической инфраструктуры, которая питает Харьков. Очень большие отключения по городу. Я работаю с энергетиками, чтобы как можно быстрее локализовать эту ситуацию. Но она действительно очень тяжелая. Сегодня звонки поступают на горячую линию 1562 года. Люди спрашивают: «Сколько будет отключение?». Сегодня пока не существует четких графиков отключения по районам Харькова», — отметил Терехов.

Он также напомнил, что вчера днем ​​РФ атаковала дронами жилую и офисную застройку в Харькове.

«Потом был удар КАБами по жилым кварталам в Слободском районе. Один человек погиб, еще 13 человек получили ранения. Полностью разрушен частный жилой дом. Кроме этого, пострадали 67 частных домовладений», – рассказал мэр.

Терехов говорит: накануне этого отопительного сезона предупреждал, что эта зима будет самой тяжелой для Харькова. Поэтому в городе очень тщательно готовились к разным сценариям. Говорит: сделано очень многое.