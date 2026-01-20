«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что сегодня в городе наблюдают «очень большие отключения». Ведь, объяснил городской голова, накануне враг серьезно повредил критическую инфраструктуру, которая питала областной центр.
«Вчера был очень тяжелый день: начинаюсь с самого утра мы находились под обстрелами, это был сначала ракетный удар по объекту критической инфраструктуры, очень тяжелый удар. Очень серьезные повреждения критической инфраструктуры, которая питает Харьков. Очень большие отключения по городу. Я работаю с энергетиками, чтобы как можно быстрее локализовать эту ситуацию. Но она действительно очень тяжелая. Сегодня звонки поступают на горячую линию 1562 года. Люди спрашивают: «Сколько будет отключение?». Сегодня пока не существует четких графиков отключения по районам Харькова», — отметил Терехов.
Он также напомнил, что вчера днем РФ атаковала дронами жилую и офисную застройку в Харькове.
«Потом был удар КАБами по жилым кварталам в Слободском районе. Один человек погиб, еще 13 человек получили ранения. Полностью разрушен частный жилой дом. Кроме этого, пострадали 67 частных домовладений», – рассказал мэр.
Терехов говорит: накануне этого отопительного сезона предупреждал, что эта зима будет самой тяжелой для Харькова. Поэтому в городе очень тщательно готовились к разным сценариям. Говорит: сделано очень многое.
Читайте также: «Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: 1562, відключення, Игорь Терехов, нет света, новости Харькова, отключение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 января 2026 в 12:24;