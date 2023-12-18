Харьковское КП зовет на работу: среди требований – наличие интернета
В Харькове КП «Городской информационный центр» ищет работника на должность оператора диспетчерской службы 1562 года.
Об этом сообщается в Telegram-канале службы 1562.
Требования к кандидатам: отличные коммуникационные навыки, свободное владение украинским языком, уверенный пользователь ПК, стрессоустойчивость, возможность удаленно работать, наличие быстрого интернета.
Основные функции работника: консультирование горожан по коммунальным вопросам, прием заявок (сообщений) от жителей.
Резюме нужно отправить по электронной почте: resume.job67@gmail.com.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 14:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове КП «Городской информационный центр» ищет работника на должность оператора диспетчерской службы 1562 года.".