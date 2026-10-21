Безработица в Украине: кому грозит из-за атак россиян по складам и заводам

Специалисты по логистике, грузчики и кладовщики найдут новую работу быстрее, чем айтишники, сталевары и металлурги, рассказала «Объективу» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

В глобальный рост безработицы в Украине эксперт не верит, говорит, все зависит от того, что мы вкладываем в это понятие.

«Если это количество официально зарегистрированных безработных, то я не думаю, что оно выросло существенно. Потому что в большинстве случаев люди, работающие на бизнес-рынке, не всегда знают о госслужбе, не всегда понимают для чего она существует и не являются активными ее прихожанами, как говорится. Относительно людей, которые вынужденно вышли на открытый рынок труда и сейчас ищут работу, — да, в сети LinkedIn есть немало постов от тех, кого сократили в крупных компаниях, в Fozzy Group, например. Эти люди пишут, что завершили сотрудничество и теперь открыты к новым предложениям», — отметила Татьяна Пашкина.

Но на той же платформе время от времени есть и встречные предложения от других работодателей, готовых принять на проектную занятость или навсегда определенных работников, потому что имеют вакансии и готовы рассмотреть этих кандидатов.

«Есть ситуация шоковой реакции людей, планы их личного развития, финансовые планы – все это довольно быстро закончилось, потому что сокращения происходили стремительно и по большому перечню профессий. Но, будем откровенны, это сотни, возможно, тысячи людей, но не десятки тысяч, поэтому, хотя это процент и существенный, но не глобально-кардинальный», — подчеркнула эксперт по трудоустройству.

Что касается специалистов по логистике, кладовщиков, грузчиков, то это всегда были дефицитные профессии, поэтому люди этого профиля не будут слишком долго искать новую работу, успокоила Пашкина. В отличие от маркетологов или программистов, потому что в ІТ-сегменте сейчас не очень благополучное положение.

«Значительно хуже ситуация в городах типа того же Кривого Рога, где закрылись крупные предприятия, на которых люди работали не только десятилетиями – династиями, и им нет замены. И людям придется либо пойти на биржу на 8 тысяч пособий максимум на несколько месяцев, либо перестраиваться или переезжать, если они готовы оставаться в профессии. Потому что я не уверена, что в начале следующего года эти предприятия возобновят свою работу», – констатировала эксперт по трудоустройству.

К тому же там, где были крупные градообразующие предприятия, которые разбомбили россияне, есть вторичный негативный эффект от глобального сокращения рабочих.

«Осталось без заработка большое количество людей, которые не только получали деньги, но и тратили их – и за счет этого жили все магазины, салоны красоты, рестораны, кафе в городе. Теперь им тоже не поздоровится», — отметила Татьяна Пашкина.