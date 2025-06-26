Что происходит на рынке труда Харькова после ударов БпЛА по бизнесу

Выросло ли количество безработных и уменьшилось ли количество получателей грантов для создания бизнеса из-за массированных обстрелов Харькова, рассказал МГ «Объектив» директор областного центра занятости Александр Котуков.

«Апрель-месяц, май-месяц Харьков вышел в лидеры по количеству заявок на получение грантов для создания или развития своего бизнеса. Мы переживали, волновались, боялись, что бизнес уедет из Харькова. Бизнес не только не уехал, он стал более активным с точки зрения создания новых производств, предприятий и т.д. Мы боялись, что действительно будет уменьшение или резкое увеличение количества безработных. Такого нет», — поделился с «Объективом» Котуков во время открытия хаба «Платформа устойчивого бизнеса».

Он сообщил, что те предприятия, которые пострадали от российских ударов весной и обратились в Центр занятости, сейчас уже получают компенсации по частичной безработице. Эти средства рассчитаны на полгода — в течение такого периода можно получать поддержку, пока предприятие не может обеспечить полную занятость сотрудникам. По данным директора Харьковского областного центра занятости, в апреле на учет стало 1600 безработных, в мае — 1400.

«У нас не произошло провала, не произошло каких-то катастроф на рынке труда. Мы стабильно двигаемся. Тенденции, которые были с начала года, сохраняются», — прокомментировал Котуков.