Не сможем — харьковская фирма после «прилетов» просит дать работу сотрудникам
Трудоустроить сотрудников — с таким призывом к коллегам обратилась харьковская компания «Омега», которая занимается дистрибуцией автокомпонентов. Один из ключевых объектов компании в Васищево уничтожили российские БпЛА.
«В ночь на 26 мая в результате массированной атаки на Харьков существенно пострадал один из наших ключевых объектов – Харьковский распределительный центр. В результате попаданий восьми дронов была разрушена крыша и возник масштабный пожар, полностью уничтоживший весь склад и все наполнение склада. К счастью, люди при этом не пострадали, и это, пожалуй, самое лучшее из всего. Это событие – серьезный вызов нашей команде», — написали на странице компании «Омега» в Facebook.
В компании отметили, что не планируют открывать сборов на восстановление. Но можно помочь иначе: дать работу людям, которых россияне оставили без рабочих мест.
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«К сожалению, мы вынуждены признать: после удара часть рабочих мест потеряна. И как бы больно это ни было, мы вынуждены оптимизировать численность команды складских сотрудников в Харькове. Мы не сможем на текущий момент сохранить всех, хотя каждый из них – часть нашего сердца. Мы будем благодарны всем нашим харьковским партнерам и всем, кто имеет возможность трудоустроить наших омеговцев. Это специалисты, прошедшие вместе с нами много вызовов и точно не заслуживающие «плохих рук». Если вы ищете профессионалов – обратитесь к нам, и мы с радостью порекомендуем лучших», — пообещали в компании.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трудоустроить сотрудников — с таким призывом к коллегам обратилась харьковская компания «Омега», которая занимается дистрибуцией автокомпонентов ".