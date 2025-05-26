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Минимум 13 БпЛА атаковали пригород Харькова: пожар еще тушат (фото)

Происшествия 10:37   26.05.2025
Оксана Горун
Минимум 13 БпЛА атаковали пригород Харькова: пожар еще тушат (фото)

В пригороде Харькова — поселке Васищево, пылает частное предприятие. По нему массированно ударили российские «Герани». Пожар тушат более 50 спасателей.

Дополнено в 10:37. Васищево ночью атаковали не менее 13 БпЛА, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«26 мая в период ориентировочно с 00:30 до 1:30 вражеские ударные беспилотники попали по частному предприятию в пос. Васищево Харьковского района. Разрушено и повреждено помещение и здания. Вспыхнул масштабный пожар, ликвидация которого еще продолжается. Предварительно установлено, что атака была нанесена по меньшей тринадцатью БпЛА «Герань-2», — отметили в ведомстве.

прилет в Васищево ночью 26 мая 2

10:25. «Ночью против 26 мая россияне нанесли массированные удары БпЛА по территории частного предприятия в поселке Васищево Безлюдовской громады Харьковского района. Произошли разрушения и масштабный пожар складского здания. По предварительным данным, жертв и пострадавшим нет. Работы по ликвидации пожара, к которым привлечено более 50 спасателей, продолжаются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожар в Васищево после ударов БпЛА 26 мая 2025

За минувшие сутки Харьковскую область атаковали 22 БпЛА типа «Молния», а также 11 «Шахедов» и «Гераней». Такие данные привел ранее начальник ХОВА Олег Синегубов. После часа ночи в некоторых районах Харькова слышали взрывы. Как оказалось, били по пригороду.

прилет в Васищево ночью 26 мая

Обломки БпЛА Герань

прилет в Васищево ночью 26 мая 3

прилет в Васищево ночью 26 мая 4

пожар в Васищево после ударов БпЛА 26 мая 2025 2

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пожар в Васищево после ударов БпЛА 26 мая 2025 3

пожар в Васищево после ударов БпЛА 26 мая 2025 4

пожар в Васищево после ударов БпЛА 26 мая 2025 5

пожар в Васищево после ударов БпЛА 26 мая 2025 6

пожар в Васищево после ударов БпЛА 26 мая 2025 8

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 10:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пригороде Харькова — поселке Васищево, пылает частное предприятие. По нему массированно ударили российские «Герани». Пожар тушат более 50 спасателей".