Минимум 13 БпЛА атаковали пригород Харькова: пожар еще тушат (фото)

В пригороде Харькова — поселке Васищево, пылает частное предприятие. По нему массированно ударили российские «Герани». Пожар тушат более 50 спасателей.

Дополнено в 10:37. Васищево ночью атаковали не менее 13 БпЛА, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«26 мая в период ориентировочно с 00:30 до 1:30 вражеские ударные беспилотники попали по частному предприятию в пос. Васищево Харьковского района. Разрушено и повреждено помещение и здания. Вспыхнул масштабный пожар, ликвидация которого еще продолжается. Предварительно установлено, что атака была нанесена по меньшей тринадцатью БпЛА «Герань-2», — отметили в ведомстве.

10:25. «Ночью против 26 мая россияне нанесли массированные удары БпЛА по территории частного предприятия в поселке Васищево Безлюдовской громады Харьковского района. Произошли разрушения и масштабный пожар складского здания. По предварительным данным, жертв и пострадавшим нет. Работы по ликвидации пожара, к которым привлечено более 50 спасателей, продолжаются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За минувшие сутки Харьковскую область атаковали 22 БпЛА типа «Молния», а также 11 «Шахедов» и «Гераней». Такие данные привел ранее начальник ХОВА Олег Синегубов. После часа ночи в некоторых районах Харькова слышали взрывы. Как оказалось, били по пригороду.