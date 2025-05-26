Новости Харькова — главное за 26 мая: ночью в городе слышали взрывы

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07:05

Харьковщину атаковали «Шахеды», в городе слышали взрывы

Ночью Харьковская область пережила массированный налет российских ударных дронов. Тревогу из-за них объявили в 21:46, а отбой прозвучал только в 06:46. За это время Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали о движении групп БпЛА в небе и появлении все новых угроз.

После часа ночи в некоторых районах Харькова слышали взрывы. Перед этим мониторинговые каналы информировали о пролете «Шахеда» над городом. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под атакой Харьков и область.

Информации о «прилетах» непосредственно в городе не было. По состоянию на 07:05 тревоги в Харькове и области нет.