Наводили ракеты по Харьковщине с помощью видеорегистраторов: задержали агентов

СБУ сообщила о совместной операции с полицией, в ходе которой задержали пять подозреваемых: двое из них — братья из Харьковской области. Следователи считают, что они наводили российские ракеты.

«СБУ и Нацполиция задержали агентурную группу российских спецслужб, которая с помощью видеорегистраторов приводила ракеты рф по семи регионам Украины», — проинформировала пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали одновременно пять участников вражеской ячейки. По данным следствия, те шпионили для РФ в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему участнику агентурной сети 16 лет, самому старшему – 23.

«Как установило расследование, в состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними «сотрудничали» два брата с Харьковщины», — сообщили в СБУ.

Между собой подозреваемые были знакомы, но действовали не вместе. При этом у них был общий российский куратор, установила Служба безопасности.

«Чтобы выполнить задание, фигуранты «путешествовали» по городам, где рядом с потенциальными «целями» парковали авто с включенным видеорегистратором. Посредством этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск. Для конспирации агенты выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали в качестве «наблюдательного пункта» за окружающей обстановкой. Время от времени фигуранты возвращались к автомобилю, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и сменить карту памяти для последующей записи», — описала тактику фигурантов пресс-служба СБУ.

Действия каждого из подозреваемых задокументировали. А, когда локации, предназначенные для российских ударов, защитили, всех участников сетки задержали. Уже традиционно выяснилось, что завербовали граждан Украины через Telegram-каналы, где те искали легкого заработка. Им сообщили о подозрении в госизмене. Все находятся под стражей без права внести залог. В перспективе вероятных наводчиков ожидает пожизненное заключение с конфискацией имущества.