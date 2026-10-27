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Обманул знакомого на 2 млн грн: подозревают сотрудника банка в Харькове

Общество 12:31   27.10.2026
Виктория Яковенко
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Обманул знакомого на 2 млн грн: подозревают сотрудника банка в Харькове

Следствие считает, что работник одного из банковских отделений в Харькове обманул своего знакомого на 47450 долларов и почти 2000 евро, что по курсу НБУ составляет более 2 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, воспользовавшись доверием мужчины, фигурант заверил, что является руководителем этого отделения и предложил разместить его сбережения на банковских счетах под выгодные проценты. Он обещал, что самостоятельно устроит все необходимые служебные формальности и оформит депозиты.

«В течение сентября — октября 2025 года подозреваемый несколькими траншами получил от знакомого значительную сумму наличных. Чтобы создать видимость надлежащего оформления банковских операций, он передавал потерпевшему поддельные квитанции к платежным инструкциям. В документах содержались заведомо ложные сведения: указанный банковский счет на тот момент уже был закрыт, а подписантом указывалась работница, давно уволившаяся из банка и находившаяся за границей”, — отметили правоохранители.

Потерпевший усомнился в знакомом, поэтому обратился в банк. Там ему сообщили, что деньги на счет не поступали. После этого мужчина обратился к правоохранителям.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве. Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Также ему могут дополнительно инкриминировать подлог документов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 12:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следствие считает, что работник одного из банковских отделений в Харькове обманул своего знакомого на 47450 долларов и почти 2000 евро, что по курсу НБУ составляет более 2 млн грн.".