На Харьковщине нашли мертвых собак: идет расследование, что известно (фото)

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти двух собак в городе Лозовая.

Место захоронения животных обнаружили местные жители, с соответствующими заявлениями они обратились к копам 21 и 22 мая, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр территории, опросили свидетелей и изъяли тела двух собак», — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает штраф до 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста или ограничения свободы сроком до 3 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.