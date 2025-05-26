На Харьковщине нашли мертвых собак: идет расследование, что известно (фото)
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти двух собак в городе Лозовая.
Место захоронения животных обнаружили местные жители, с соответствующими заявлениями они обратились к копам 21 и 22 мая, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр территории, опросили свидетелей и изъяли тела двух собак», — отметили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает штраф до 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста или ограничения свободы сроком до 3 лет.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Лозовая, мертвые, полиция, собаки;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители выясняют обстоятельства смерти двух собак в городе Лозовая.".