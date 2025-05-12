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В Харькове спасли пса, сбитого поездом: от него отказались в ветклиниках

Общество 09:46   12.05.2025
Оксана Горун
В Харькове спасли пса, сбитого поездом: от него отказались в ветклиниках КП «Центр обращения с животными»

В Харькове неравнодушные сотрудники железной дороги объездили полгорода, пока нашли ветеринаров, готовых помочь тяжело раненой собаке.

Историю рассказали в ветеринарной клинике городского КП «Центр обращения с животными». Именно туда в итоге обратились железнодорожники.

«Они нашли собаку у колеи — пес лежал в луже крови и выл от боли. Именно этот жалкий вой и услышала женщина. Испугавшись ужасного вида пса, она позвала коллегу. Вместе, не колеблясь, они погрузили собаку в машину и повезли в ветеринарную клинику. К сожалению, в трех клиниках им было отказано. Причины были разные: нет мест, плотная запись, шансов мало… Но мы понимаем, скорее всего, дело в финансах. Хотя мы не можем кого-нибудь осуждать. Не все могут помочь без оплаты или за минимальную плату. Так этот пес попал к нам. Мы лечим бесплатно – только благодаря поддержке неравнодушных людей, волонтеров, меценатов и благотворительных организаций», — прокомментировали в Facebook коммунального предприятия.

Ветеринары определили: пес молодой — не более пяти лет. Наиболее вероятно, что он попал под поезд или электричку.

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«Удар был настолько сильным, что переднюю лапу просто вырвало… Но он выжил. Наш врач сделал осмотр, рентген-исследование – и стало ясно: ампутация неизбежна. Плечевая кость раздроблена, мышцы разорваны полностью, лапа держалась на коже. Шансов спасти ее – никаких. Но в этой истории есть свет. Та самая женщина, которая его нашла, так прониклась судьбой пса, что решила: заберет его домой, как только он поправится. А три лапы – это не приговор. Особенно, если рядом будет рачительный хозяин и теплый дом», — уверены ветеринары.

Операция прошла успешно. Пса спасли. Впереди у него — длительная реабилитация.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 09:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове неравнодушные сотрудники железной дороги объездили полгорода, пока нашли ветеринаров, готовых помочь тяжело раненой собаке".