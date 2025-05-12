В Харькове спасли пса, сбитого поездом: от него отказались в ветклиниках
В Харькове неравнодушные сотрудники железной дороги объездили полгорода, пока нашли ветеринаров, готовых помочь тяжело раненой собаке.
Историю рассказали в ветеринарной клинике городского КП «Центр обращения с животными». Именно туда в итоге обратились железнодорожники.
«Они нашли собаку у колеи — пес лежал в луже крови и выл от боли. Именно этот жалкий вой и услышала женщина. Испугавшись ужасного вида пса, она позвала коллегу. Вместе, не колеблясь, они погрузили собаку в машину и повезли в ветеринарную клинику. К сожалению, в трех клиниках им было отказано. Причины были разные: нет мест, плотная запись, шансов мало… Но мы понимаем, скорее всего, дело в финансах. Хотя мы не можем кого-нибудь осуждать. Не все могут помочь без оплаты или за минимальную плату. Так этот пес попал к нам. Мы лечим бесплатно – только благодаря поддержке неравнодушных людей, волонтеров, меценатов и благотворительных организаций», — прокомментировали в Facebook коммунального предприятия.
Ветеринары определили: пес молодой — не более пяти лет. Наиболее вероятно, что он попал под поезд или электричку.
Читайте также: После атаки БпЛА на Харьков спасли птенца, его назвали Дроном (фото)
«Удар был настолько сильным, что переднюю лапу просто вырвало… Но он выжил. Наш врач сделал осмотр, рентген-исследование – и стало ясно: ампутация неизбежна. Плечевая кость раздроблена, мышцы разорваны полностью, лапа держалась на коже. Шансов спасти ее – никаких. Но в этой истории есть свет. Та самая женщина, которая его нашла, так прониклась судьбой пса, что решила: заберет его домой, как только он поправится. А три лапы – это не приговор. Особенно, если рядом будет рачительный хозяин и теплый дом», — уверены ветеринары.
Операция прошла успешно. Пса спасли. Впереди у него — длительная реабилитация.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: врятували, животные, КП «Центр обращения с животными», новости Харькова, пес, собака, спасли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове спасли пса, сбитого поездом: от него отказались в ветклиниках»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове неравнодушные сотрудники железной дороги объездили полгорода, пока нашли ветеринаров, готовых помочь тяжело раненой собаке".