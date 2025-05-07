Live
  • Ср 07.05.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.45
  • EUR 46.96

После атаки БпЛА на Харьков спасли птенца, его назвали Дроном (фото)

Общество 16:12   07.05.2025
Виктория Яковенко
После атаки БпЛА на Харьков спасли птенца, его назвали Дроном (фото) Фото: гуманитарная миссии «Проліска»

Волонтеры спасли птенца вороны после ударов вражеских БпЛА по Харькову 6 мая.

«От попадания в сквер пострадали деревья и птичьи гнезда. Еще один птенец рядом, к сожалению, не выжил после падения. Мы не оставили на земле детеныша, который еще не умеет летать и самостоятельно находить еду и забрали его в наш офис», — рассказали в гуманитарной миссии «Проліска».

Там добавили, что небезразличные жильцы дома принесли коробку и немного корма для попугаев. Сейчас птенец вороны устроился в новом гнездышке, ест с большим аппетитом, отметили волонтеры.

Птенца символически назвали Дроном.

«Надеемся, что вскоре он подрастет и поднимется к небу, которое должно быть мирным», — сообщили волонтеры.

птенца спасли в Харькове
Фото: гуманитарная миссии «Проліска»
птенца спасли в Харькове
Фото: гуманитарная миссии «Проліска»

Напомним, около двух часов продолжалась атака «Шахедов» на Харьков 6 мая. Взрывы начались после трех ночи. Мэр Игорь Терехов сообщил о 20 ударах по восьми локациям в четырех районах города. В ГСЧС отметили: возникли шесть пожаров, два из них продолжали тушить в течение дня. Мощнее всего пылали две локации на Салтовке: развлекательный комплекс и ресторан «Британия» на Журавлевке и рынок «Барабашово». Вице-президент концерна «АВЭК и Ко», владеющего рынком, Александр Макаренко заявил о выгорании около 90 магазинов. Удар пришелся по территории новой площадки детского рынка. На этих двух локациях обошлось без пострадавших. Но они были в Холодногорском районе. Там БпЛА упал неподалеку от многоэтажек, в них повылетали окна. Трое мужчин и женщина получили острую реакцию на стресс, сообщила облпрокуратура. Также «прилет» был в Индустриальном районе — по территории гражданского предприятия.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
07.05.2025, 15:26
Новости Харькова – главное за 7 мая: фронт, удар Искандера, приговор «кроту»
Новости Харькова – главное за 7 мая: фронт, удар Искандера, приговор «кроту»
07.05.2025, 16:52
Потерял ли враг интерес к Купянску: данные DeepState (видео)
Потерял ли враг интерес к Купянску: данные DeepState (видео)
07.05.2025, 13:48
В Холодногорском районе Харькова мужчину забили лопатой и сбросили из окна
В Холодногорском районе Харькова мужчину забили лопатой и сбросили из окна
07.05.2025, 10:48
Огонь уничтожил более 133 га: два пожара в лесах Харьковщины потушили
Огонь уничтожил более 133 га: два пожара в лесах Харьковщины потушили
07.05.2025, 17:42

Новости по теме:

19:34
Коммунальщики закрывали окна и убирали поврежденные деревья в Харькове
15:06
«Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона
08:20
Атака БпЛА на Харьков: прилетело по «Барабашово», 4 пострадавших (фото, видео)
06:25
20 ударов «Шахедов» по Харькову: пожар на рынке, пострадавшие
12:29
Отделение и депо «Новой почты» уничтожили дроны РФ в Изюме на Харьковщине

Вы читали новость: «После атаки БпЛА на Харьков спасли птенца, его назвали Дроном (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 16:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры спасли птенца вороны после ударов вражеских БпЛА по Харькову 6 мая.".