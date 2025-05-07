После атаки БпЛА на Харьков спасли птенца, его назвали Дроном (фото)

Волонтеры спасли птенца вороны после ударов вражеских БпЛА по Харькову 6 мая.

«От попадания в сквер пострадали деревья и птичьи гнезда. Еще один птенец рядом, к сожалению, не выжил после падения. Мы не оставили на земле детеныша, который еще не умеет летать и самостоятельно находить еду и забрали его в наш офис», — рассказали в гуманитарной миссии «Проліска».

Там добавили, что небезразличные жильцы дома принесли коробку и немного корма для попугаев. Сейчас птенец вороны устроился в новом гнездышке, ест с большим аппетитом, отметили волонтеры.

Птенца символически назвали Дроном.

«Надеемся, что вскоре он подрастет и поднимется к небу, которое должно быть мирным», — сообщили волонтеры.

Напомним, около двух часов продолжалась атака «Шахедов» на Харьков 6 мая. Взрывы начались после трех ночи. Мэр Игорь Терехов сообщил о 20 ударах по восьми локациям в четырех районах города. В ГСЧС отметили: возникли шесть пожаров, два из них продолжали тушить в течение дня. Мощнее всего пылали две локации на Салтовке: развлекательный комплекс и ресторан «Британия» на Журавлевке и рынок «Барабашово». Вице-президент концерна «АВЭК и Ко», владеющего рынком, Александр Макаренко заявил о выгорании около 90 магазинов. Удар пришелся по территории новой площадки детского рынка. На этих двух локациях обошлось без пострадавших. Но они были в Холодногорском районе. Там БпЛА упал неподалеку от многоэтажек, в них повылетали окна. Трое мужчин и женщина получили острую реакцию на стресс, сообщила облпрокуратура. Также «прилет» был в Индустриальном районе — по территории гражданского предприятия.