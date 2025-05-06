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Новости Харькова — главное за 6 мая: атака БпЛА, «прилеты» в разных районах

Происшествия 04:45   06.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 6 мая: атака БпЛА, «прилеты» в разных районах Фото: Anton Petrus

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

04:45

Два удара пришлись по Салтовке — Терехов

«Последние два удара – предварительно – пришлись по Салтовскому району. Информация о пострадавших уточняется», — написал мэр Харькова.

Информация обновляется тут.

04:37

Известно уже о шести «прилетах» в Харькове

Взрывы начали греметь в Харькове после трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил уже о шести «прилетах»: трех в Индустриальном районе и по одному  — в Холодногорском, Шевченковском и Киевском. Известно, что один из ударов пришелся по частному дому в густонаселенном районе. Там пожар. Информации о пострадавших пока нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 04:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".