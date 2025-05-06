Новости Харькова — главное за 6 мая: атака БпЛА, «прилеты» в разных районах

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

04:45

Два удара пришлись по Салтовке — Терехов

«Последние два удара – предварительно – пришлись по Салтовскому району. Информация о пострадавших уточняется», — написал мэр Харькова.

Информация обновляется тут.

04:37

Известно уже о шести «прилетах» в Харькове

Взрывы начали греметь в Харькове после трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил уже о шести «прилетах»: трех в Индустриальном районе и по одному — в Холодногорском, Шевченковском и Киевском. Известно, что один из ударов пришелся по частному дому в густонаселенном районе. Там пожар. Информации о пострадавших пока нет.