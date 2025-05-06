Новости Харькова — главное за 6 мая: атака БпЛА, «прилеты» в разных районах
Фото: Anton Petrus
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
04:45
Два удара пришлись по Салтовке — Терехов
«Последние два удара – предварительно – пришлись по Салтовскому району. Информация о пострадавших уточняется», — написал мэр Харькова.
04:37
Известно уже о шести «прилетах» в Харькове
Взрывы начали греметь в Харькове после трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил уже о шести «прилетах»: трех в Индустриальном районе и по одному — в Холодногорском, Шевченковском и Киевском. Известно, что один из ударов пришелся по частному дому в густонаселенном районе. Там пожар. Информации о пострадавших пока нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилеты, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 04:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".