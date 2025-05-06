Более 130 домов остались без света в Харькове из-за атаки БпЛА: что сейчас
В Харькове восстановили свет после дроновой атаки 6 мая.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», электроснабжение возобновили в Шевченковском районе, где вражеским ударом была повреждена воздушная линия электропередачи.
В результате атаки БпЛА без света остались 135 домов, отметили энергетики.
«Были обесточены жители частного сектора. Наши специалисты выполнили аварийно-восстановительные работы, устранили повреждения и запитали всех обесточенных потребителей», — рассказали в облэнерго.
Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 16:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове восстановили свет после дроновой атаки 6 мая.".