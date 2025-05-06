Более 130 домов остались без света в Харькове из-за атаки БпЛА: что сейчас

В Харькове восстановили свет после дроновой атаки 6 мая.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», электроснабжение возобновили в Шевченковском районе, где вражеским ударом была повреждена воздушная линия электропередачи.

В результате атаки БпЛА без света остались 135 домов, отметили энергетики.

«Были обесточены жители частного сектора. Наши специалисты выполнили аварийно-восстановительные работы, устранили повреждения и запитали всех обесточенных потребителей», — рассказали в облэнерго.

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города.