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Более 130 домов остались без света в Харькове из-за атаки БпЛА: что сейчас

Общество 16:04   06.05.2025
Виктория Яковенко
Более 130 домов остались без света в Харькове из-за атаки БпЛА: что сейчас Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харькове восстановили свет после дроновой атаки 6 мая.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», электроснабжение возобновили в Шевченковском районе, где вражеским ударом была повреждена воздушная линия электропередачи.

В результате атаки БпЛА без света остались 135 домов, отметили энергетики.

«Были обесточены жители частного сектора. Наши специалисты выполнили аварийно-восстановительные работы, устранили повреждения и запитали всех обесточенных потребителей», — рассказали в облэнерго.

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 16:04;

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