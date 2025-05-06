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Взрывы раздаются в Харькове: город под атакой «Шахедов», данные Терехова

Происшествия 04:49   06.05.2025
Оксана Горун
Взрывы раздаются в Харькове: город под атакой «Шахедов», данные Терехова

Начиная с 03:20 ночи в Харькове длится атака БпЛА. Мэр города сообщил о нескольких «прилетах».

Дополнено в 04:49. Еще один взрыв был зафиксирован в Киевском районе, сообщил Терехов. В городе продолжают раздаваться взрывы.

Дополнено в 04:46. Последние два удара, предварительно, пришлись по Салтовскому району. Информация о пострадавших уточняется, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

«Массированная атака БпЛА продолжается, на Харьков еще идут «Шахеды» – будьте осторожны, по возможности перейдите в укрытие. Все станции метро работают в режиме бомбоубежища», — пишет мэр.

Дополнено в 04:30. Еще два взрыва были в Шевченковском и Киевском районах Харькова, уточнил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 04:23. Еще один взрыв раздался в Харькове, Терехов сообщил об ударе по Холодногорскому району.

«Массированная атака вражеских БпЛА на город продолжается — в воздухе фиксируют еще несколько беспилотников», — предупредил он.

04:21. Городской голова Харькова сообщил о трех «прилетах» — в Индустриальном районе. В густонаселенной центральной части Харькова горит частный дом. Информацию о пострадавших уточняют.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 04:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начиная с 03:20 ночи в Харькове длится атака БпЛА. Мэр города сообщил о нескольких «прилетах»".