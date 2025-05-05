Четверо пострадавших на Харьковщине от российских обстрелов и мин за день

Четверо человек получили стресс и ранения из-за россиян, сообщила Харьковская областная прокуратура.

5 мая в 10:20 россияне нанесли авиаудары по территории Боровской ТГ Изюмского района. В результате попадания двух КАБов в селе Подлиман повреждены жилые дома и сараи. Пострадали двое мирных жителей: у 86-летней женщины острая реакция на стресс, 59-летний мужчина получил ранение средней тяжести, его госпитализировали.

Около 13 часов в селе Каменка Изюмского района 54-летний мужчина, работая в своем дворе, наступил на противопехотную мину «Лепесток». С взрывными ранениями, в состоянии средней тяжести, его госпитализировали.

Также в больнице оказался 69-летний житель Изюма. Предварительно, в 16.35 он также подорвался на взрывном устройстве. Сейчас мужчине оказывают медпомощь.

5 мая в 3:00 россияне нанесли авиаудары двумя КАБами по селу Митрофановка Двуреченской громады и повредили здания местного предприятия.

В 14 часов и в 16:10 россияне били по Купянску из РСЗО, повредили жилые дома и помещения сельского предприятия.