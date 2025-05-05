Четверо пострадавших на Харьковщине от российских обстрелов и мин за день
Четверо человек получили стресс и ранения из-за россиян, сообщила Харьковская областная прокуратура.
5 мая в 10:20 россияне нанесли авиаудары по территории Боровской ТГ Изюмского района. В результате попадания двух КАБов в селе Подлиман повреждены жилые дома и сараи. Пострадали двое мирных жителей: у 86-летней женщины острая реакция на стресс, 59-летний мужчина получил ранение средней тяжести, его госпитализировали.
Около 13 часов в селе Каменка Изюмского района 54-летний мужчина, работая в своем дворе, наступил на противопехотную мину «Лепесток». С взрывными ранениями, в состоянии средней тяжести, его госпитализировали.
Также в больнице оказался 69-летний житель Изюма. Предварительно, в 16.35 он также подорвался на взрывном устройстве. Сейчас мужчине оказывают медпомощь.
5 мая в 3:00 россияне нанесли авиаудары двумя КАБами по селу Митрофановка Двуреченской громады и повредили здания местного предприятия.
В 14 часов и в 16:10 россияне били по Купянску из РСЗО, повредили жилые дома и помещения сельского предприятия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мина, обстрел, пострадавшие, рсзо, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 21:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо человек получили стресс и ранения из-за россиян, сообщила Харьковская областная прокуратура.".