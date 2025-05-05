Год считали пропавшим без вести: стало известно о гибели воина с Харьковщины
Фото: Александр Гололобов/Telegram
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов 5 мая сообщил о гибели земляка — Станислава Стеблины. Ему не было и 20 лет.
«С грустью и скорбью сообщаем о потере нашего защитника, старшего солдата, Стеблины Станислава Дмитриевича, 2005 года рождения, который около года считался пропавшим без вести, а теперь стало известно о его гибели 10 сентября 2024 года в районе населенного пункта Нелиповка Бахмутского района Донецкой области», — написал Гололобов.
Он отметил, что Станислав погиб, выполняя боевое задание.
С защитником попрощаются 6 мая на 18-м кладбище.
Читайте также: Два харьковских друга-альпиниста вместе погибли в бою под Соледаром
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: война, гололобов, малоданиловская громада, новости Харькова, погиб, пропал без вести, солдат;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Год считали пропавшим без вести: стало известно о гибели воина с Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов 5 мая сообщил о гибели земляка — Станислава Стеблины. Ему не было и 20 лет".