Год считали пропавшим без вести: стало известно о гибели воина с Харьковщины

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов 5 мая сообщил о гибели земляка — Станислава Стеблины. Ему не было и 20 лет.

«С грустью и скорбью сообщаем о потере нашего защитника, старшего солдата, Стеблины Станислава Дмитриевича, 2005 года рождения, который около года считался пропавшим без вести, а теперь стало известно о его гибели 10 сентября 2024 года в районе населенного пункта Нелиповка Бахмутского района Донецкой области», — написал Гололобов.

Он отметил, что Станислав погиб, выполняя боевое задание.

С защитником попрощаются 6 мая на 18-м кладбище.