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Год считали пропавшим без вести: стало известно о гибели воина с Харьковщины

Происшествия 10:46   05.05.2025
Оксана Горун
Год считали пропавшим без вести: стало известно о гибели воина с Харьковщины Фото: Александр Гололобов/Telegram

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов 5 мая сообщил о гибели земляка — Станислава Стеблины. Ему не было и 20 лет.

«С грустью и скорбью сообщаем о потере нашего защитника, старшего солдата, Стеблины Станислава Дмитриевича, 2005 года рождения, который около года считался пропавшим без вести, а теперь стало известно о его гибели 10 сентября 2024 года в районе населенного пункта Нелиповка Бахмутского района Донецкой области», — написал Гололобов.

Он отметил, что Станислав погиб, выполняя боевое задание.

С защитником попрощаются 6 мая на 18-м кладбище.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 10:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов 5 мая сообщил о гибели земляка — Станислава Стеблины. Ему не было и 20 лет".