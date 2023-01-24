Два харьковских друга-альпиниста вместе погибли в бою под Соледаром

О смерти коллег и друзей Александра Заколоднего и Григория Григорьева в бою под Соледаром сообщил руководитель Харьковского областного альпклуба Геннадий Копейка.

«21 января в битве под Соледаром против российских оккупантов погибли наши друзья, члены нашего клуба Александр Заколодний и Григорий Григорьев. Они были друзьями по жизни, обоим было по 35, вместе тренировались, соревновались и ездили в горы. В первые дни военного вторжения вместе добровольно пошли защищать украинскую землю, вместе воевали в Специальном подразделении и погибли рядом в одном бою. К сожалению, бой был тяжелым и товарищи не смогли забрать тела погибших. Поэтому есть надежда, но она ничтожна», — написал Копейка в facebook.

Александр Заколодний — мастер спорта по альпинизму, кандидат в мастера спорта по скалолазанию и туризму. Член сборной команды Украины по альпинизму. Был администратором харьковского скалолазного центра «Вертикаль», где организовывал соревнования и тренировал детей. За восхождение на пять самых высоких вершин Памира и Тянь-Шаня получил звание «Снежный барс».

Григорий Григорьев — кандидат в мастера спорта по скалолазанию, 2 разряд по альпинизму. Работал в Харьковском горсовете над благоустройством города, на скалодроме «Вертикаль». Помогал на соревнованиях в качестве судьи.

«Последнее сообщение в его ленте фейсбука датируется 1 января 2023 года. В ответ на приглашение поучаствовать в международном марафоне после войны, Григорий ответил: «Я рад, что вы продолжаете наши традиции! Верю, что в этом году мы будем бегать вместе. Война забирает у нас лучших!» — написал Геннадий Копейка.

Информация о том, как можно помочь семьям погибших — тут.