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Два харьковских друга-альпиниста вместе погибли в бою под Соледаром

Происшествия 07:53   24.01.2023
Оксана Горун
Два харьковских друга-альпиниста вместе погибли в бою под Соледаром Фото: facebook Геннадия Копейки

О смерти коллег и друзей Александра Заколоднего и Григория Григорьева в бою под Соледаром сообщил руководитель Харьковского областного альпклуба Геннадий Копейка.

«21 января в битве под Соледаром против российских оккупантов погибли наши друзья, члены нашего клуба Александр Заколодний и Григорий Григорьев. Они были друзьями по жизни, обоим было по 35, вместе тренировались, соревновались и ездили в горы. В первые дни военного вторжения вместе добровольно пошли защищать украинскую землю, вместе воевали в Специальном подразделении и погибли рядом в одном бою. К сожалению, бой был тяжелым и товарищи не смогли забрать тела погибших. Поэтому есть надежда, но она ничтожна», — написал Копейка в facebook.

Александр Заколодний — мастер спорта по альпинизму, кандидат в мастера спорта по скалолазанию и туризму. Член сборной команды Украины по альпинизму. Был администратором харьковского скалолазного центра «Вертикаль», где организовывал соревнования и тренировал детей. За восхождение на пять самых высоких вершин Памира и Тянь-Шаня получил звание «Снежный барс».

Погиб альпинист Александр Заколодний
Фото: facebook Геннадия Копейко

Григорий Григорьев — кандидат в мастера спорта по скалолазанию, 2 разряд по альпинизму. Работал в Харьковском горсовете над благоустройством города, на скалодроме «Вертикаль». Помогал на соревнованиях в качестве судьи.

Погиб альпинист Григорий Григорьев
Фото: facebook Геннадия Копейко

«Последнее сообщение в его ленте фейсбука датируется 1 января 2023 года. В ответ на приглашение поучаствовать в международном марафоне после войны, Григорий ответил: «Я рад, что вы продолжаете наши традиции! Верю, что в этом году мы будем бегать вместе. Война забирает у нас лучших!» — написал Геннадий Копейка.

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    • Харьковские альпинисты погибли на войне
    Фото: facebook Геннадия Копейко

    Информация о том, как можно помочь семьям погибших — тут.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 07:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти коллег и друзей Александра Заколоднего и Григория Григорьева сообщил руководитель Харьковского областного альпклуба Геннадий Копейка".