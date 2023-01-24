Два харьковских друга-альпиниста вместе погибли в бою под Соледаром
О смерти коллег и друзей Александра Заколоднего и Григория Григорьева в бою под Соледаром сообщил руководитель Харьковского областного альпклуба Геннадий Копейка.
«21 января в битве под Соледаром против российских оккупантов погибли наши друзья, члены нашего клуба Александр Заколодний и Григорий Григорьев. Они были друзьями по жизни, обоим было по 35, вместе тренировались, соревновались и ездили в горы. В первые дни военного вторжения вместе добровольно пошли защищать украинскую землю, вместе воевали в Специальном подразделении и погибли рядом в одном бою. К сожалению, бой был тяжелым и товарищи не смогли забрать тела погибших. Поэтому есть надежда, но она ничтожна», — написал Копейка в facebook.
Александр Заколодний — мастер спорта по альпинизму, кандидат в мастера спорта по скалолазанию и туризму. Член сборной команды Украины по альпинизму. Был администратором харьковского скалолазного центра «Вертикаль», где организовывал соревнования и тренировал детей. За восхождение на пять самых высоких вершин Памира и Тянь-Шаня получил звание «Снежный барс».
Григорий Григорьев — кандидат в мастера спорта по скалолазанию, 2 разряд по альпинизму. Работал в Харьковском горсовете над благоустройством города, на скалодроме «Вертикаль». Помогал на соревнованиях в качестве судьи.
«Последнее сообщение в его ленте фейсбука датируется 1 января 2023 года. В ответ на приглашение поучаствовать в международном марафоне после войны, Григорий ответил: «Я рад, что вы продолжаете наши традиции! Верю, что в этом году мы будем бегать вместе. Война забирает у нас лучших!» — написал Геннадий Копейка.
Читайте также: Волка несли на шее, среди коз искали старшую: как харьковчане спасают животных
Информация о том, как можно помочь семьям погибших — тут.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Два харьковских друга-альпиниста вместе погибли в бою под Соледаром»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 07:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти коллег и друзей Александра Заколоднего и Григория Григорьева сообщил руководитель Харьковского областного альпклуба Геннадий Копейка".