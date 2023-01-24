Харківські друзі-альпіністи разом загинули в бою під Соледаром

Про смерть колег та друзів Олександра Заколодного та Григорія Григор’єва у бою під Соледаром повідомив керівник Харківського обласного альпклубу Геннадій Копейка.

“21 січня у битві під Соледаром проти російських окупантів загинули наші друзі, члени нашого клубу Олександр Заколодний та Григорій Григор’єв. Вони були друзями по життю, обом було по 35, разом тренувалися, змагалися та їздили в гори. У перші дні військового вторгнення разом добровільно пішли захищати українську землю, разом воювали у Спеціальному підрозділі та загинули поряд в одному бою. На жаль, бій був важким і товариші не змогли забрати тіла загиблих. Тому є надія, але вона незначна”, – написав Копейка у Фейсбуці

Олександр Заколодний – майстер спорту з альпінізму, кандидат у майстри спорту зі скелелазіння та туризму. Член збірної команди України з альпінізму. Був адміністратором харківського скелелазного центру “Вертикаль”, де організовував змагання та тренував дітей. За сходження на п’ять найвищих вершин Паміру та Тянь-Шаню отримав звання “Сніговий барс”.

Григорій Григор’єв – кандидат у майстри спорту зі скелелазіння, 2 розряд з альпінізму. Працював у Харківській міськраді над благоустроєм міста, на скеледромі “Вертикаль”. Допомагав на змаганнях як суддя.

“Останнє повідомлення у його стрічці в Фейсбуці датується 1 січня 2023 року. У відповідь на запрошення взяти участь у міжнародному марафоні після війни, Григорій відповів: “Я радий, що ви продовжуєте наші традиції! Вірю, що цього року ми бігатимемо разом. Війна забирає у нас найкращих!” – написав Геннадій Копейка.

Інформація про те, як можна допомогти сім’ям загиблих – тут .