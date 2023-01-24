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Харківські друзі-альпіністи разом загинули в бою під Соледаром

Події 07:53   24.01.2023
Оксана Горун
Харківські друзі-альпіністи разом загинули в бою під Соледаром Фото: Фейсбук Геннадія Копейка

Про смерть колег та друзів Олександра Заколодного та Григорія Григор’єва у бою під Соледаром повідомив керівник Харківського обласного альпклубу Геннадій Копейка.

“21 січня у битві під Соледаром проти російських окупантів загинули наші друзі, члени нашого клубу Олександр Заколодний та Григорій Григор’єв. Вони були друзями по життю, обом було по 35, разом тренувалися, змагалися та їздили в гори. У перші дні військового вторгнення разом добровільно пішли захищати українську землю, разом воювали у Спеціальному підрозділі та загинули поряд в одному бою. На жаль, бій був важким і товариші не змогли забрати тіла загиблих. Тому є надія, але вона незначна”, – написав Копейка у Фейсбуці

Олександр Заколодний – майстер спорту з альпінізму, кандидат у майстри спорту зі скелелазіння та туризму. Член збірної команди України з альпінізму. Був адміністратором харківського скелелазного центру “Вертикаль”, де організовував змагання та тренував дітей. За сходження на п’ять найвищих вершин Паміру та Тянь-Шаню отримав звання “Сніговий барс”.

Загинув альпініст Олександр Заколодний
Фото: facebook Геннадія Копейка

Григорій Григор’єв – кандидат у майстри спорту зі скелелазіння, 2 розряд з альпінізму. Працював у Харківській міськраді над благоустроєм міста, на скеледромі “Вертикаль”. Допомагав на змаганнях як суддя.

Загинув альпініст Григорій Григор'єв
Фото: facebook Геннадія Копійка

“Останнє повідомлення у його стрічці в Фейсбуці датується 1 січня 2023 року. У відповідь на запрошення взяти участь у міжнародному марафоні після війни, Григорій відповів: “Я радий, що ви продовжуєте наші традиції! Вірю, що цього року ми бігатимемо разом. Війна забирає у нас найкращих!” – написав Геннадій Копейка.

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    • Харківські альпіністи загинули на війні
    Фото: facebook Геннадія Копейка

    Інформація про те, як можна допомогти сім’ям загиблих – тут .

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • Ви читали новину: «Харківські друзі-альпіністи разом загинули в бою під Соледаром»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 07:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть колег та друзів Олександра Заколодного та Григорія Григор’єва у бою під Соледаром повідомив керівник Харківського обласного альпклубу Геннадій Копейка".