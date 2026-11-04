Бил топором по голове: в Харькове мужчина напал на водителя грузовика

Инцидент произошел возле магазина, когда водитель привез товар. Он остался жив. Нападавшего теперь подозревают в совершении хулиганства.

Как сообщили в облуправлении полиии, 61-летний мужчина подъехал на автомобиле к водителю грузовика с топором и начал вести себя агрессивно, нецензурно выражаясь. Во время конфликта нападающий дважды ударил потерпевшего обухом топора по голове. Также он толкал его и бил. Топором повредил и внешнее зеркало грузовика.

По данным полиции, водитель получил легкие телесные повреждения.

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, конфликт в одном из магазинов Харькова едва не перерос в поножовщину. Нападавшему сообщили о подозрении в угрозе убийством.