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Бил топором по голове: в Харькове мужчина напал на водителя грузовика

Происшествия 18:35   04.11.2026
Татьяна Литвина
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Бил топором по голове: в Харькове мужчина напал на водителя грузовика

Инцидент произошел возле магазина, когда водитель привез товар. Он остался жив. Нападавшего теперь подозревают в совершении хулиганства.

Как сообщили в облуправлении полиии, 61-летний мужчина подъехал на автомобиле к водителю грузовика с топором и начал вести себя агрессивно, нецензурно выражаясь. Во время конфликта нападающий дважды ударил потерпевшего обухом топора по голове. Также он толкал его и бил. Топором повредил и внешнее зеркало грузовика.

По данным полиции, водитель получил легкие телесные повреждения.

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Напомним, конфликт в одном из магазинов Харькова едва не перерос в поножовщину. Нападавшему сообщили о подозрении в угрозе убийством.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 18:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент произошел возле магазина, когда водитель привез товар. Он остался жив. Нападавшего теперь подозревают в совершении хулиганства.".