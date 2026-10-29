Купил права и через год попался копам: что грозит 31-летнему водителю

Полицейские Харькова сообщили 31-летнему водителю о подозрении в подделке водительского удостоверения. В облуправлении полиции говорят, что он мог ездить с фальшивым документом около года.

По информации полиции, в октябре патрульные остановили автомобиль в Слободском районе Харькова. Во время проверки документов 31-летний водитель предоставил водительское удостоверение, однако проверка показала, что оно поддельное.

Следствие установило, что мужчина купил права в 2025 году и использовал их для вождения авто.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на одном из блокпостов Харьковщины водитель пытался подкупить патрульных взяток в 500 долларов, чтобы не проходить проверку на наркотическое опьянение.