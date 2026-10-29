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Купил права и через год попался копам: что грозит 31-летнему водителю

Происшествия 19:13   29.10.2026
Татьяна Литвина
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Купил права и через год попался копам: что грозит 31-летнему водителю

Полицейские Харькова сообщили 31-летнему водителю о подозрении в подделке водительского удостоверения. В облуправлении полиции говорят, что он мог ездить с фальшивым документом около года.

По информации полиции, в октябре патрульные остановили автомобиль в Слободском районе Харькова. Во время проверки документов 31-летний водитель предоставил водительское удостоверение, однако проверка показала, что оно поддельное.

Следствие установило, что мужчина купил права в 2025 году и использовал их для вождения авто.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, на одном из блокпостов Харьковщины водитель пытался подкупить патрульных взяток в 500 долларов, чтобы не проходить проверку на наркотическое опьянение.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 19:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харькова сообщили 31-летнему водителю о подозрении в подделке водительского удостоверения. Он мог ездить с фальшивым документом около года. ".