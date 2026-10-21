Live
  • Ср 21.10.2026
  • Харьков  +9°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.53

Около 80 свертков с наркотиками обнаружили у прохожего патрульные Харькова

Происшествия 18:52   21.10.2026
Татьяна Литвина
Подпишитесь на нас в Google
Около 80 свертков с наркотиками обнаружили у прохожего патрульные Харькова

Патрульные заметили подозрительного мужчину и во время поверхностной поверки обнаружили у него около 80 свертков, вероятно, с наркотическими веществами, сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи задержали мужчину, изъяли вещества для экспертизы и возбудили уголовное производство по ст. 307 УК.

наркотики Харьков

Читайте также: Два человека за один день подорвались на Харьковщине

Напомним, в центре Харькова, на улице Сумской, патрульные остановили водителя автомобиля ВАЗ без прав, у которого под сиденьем нашли восемь зип-пакетов с веществами, похожими на наркотики. Также у водителя инспекторы заподозрили признаки наркотического опьянения.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Когда начнут отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов
Когда начнут отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов
21.10.2026, 14:13
Изменить правила отопления в Харькове просит мэрия: подробности
Изменить правила отопления в Харькове просит мэрия: подробности
21.10.2026, 15:18
Новости Харькова — главное 21 октября: удары, когда начнется отопительный
Новости Харькова — главное 21 октября: удары, когда начнется отопительный
21.10.2026, 18:00
Переименование в Харькове: в городе появился бульвар Омега
Переименование в Харькове: в городе появился бульвар Омега
21.10.2026, 16:11
Россияне все утро атакуют Харьков – что известно (дополнено)
Россияне все утро атакуют Харьков – что известно (дополнено)
21.10.2026, 11:35
Около 80 свертков с наркотиками обнаружили у прохожего патрульные Харькова
Около 80 свертков с наркотиками обнаружили у прохожего патрульные Харькова
21.10.2026, 18:52

Новости по теме:

19.10.2026
За огород с коноплей жителю Берестинщины грозит 8 лет колонии
18.10.2026
Задержание диверсанта РФ на Салтовке: в «Хартии» раскрыли детали спецоперации
18.10.2026
Вероятно под кайфом и без прав: водитель ВАЗа попался копам в центре Харькова
16.10.2026
Плюс новый срок: осужденный пытался добыть наркотики в колонии под Харьковом
14.10.2026
Подозреваемый в убийстве пяти военнослужащих на Харьковщине задержан — полиция


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Около 80 свертков с наркотиками обнаружили у прохожего патрульные Харькова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 18:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные заметили подозрительного мужчину и во время поверхностной поверки обнаружили у него около 80 свертков, вероятно, с наркотическими веществами.".