Около 80 свертков с наркотиками обнаружили у прохожего патрульные Харькова

Патрульные заметили подозрительного мужчину и во время поверхностной поверки обнаружили у него около 80 свертков, вероятно, с наркотическими веществами, сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи задержали мужчину, изъяли вещества для экспертизы и возбудили уголовное производство по ст. 307 УК.

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Напомним, в центре Харькова, на улице Сумской, патрульные остановили водителя автомобиля ВАЗ без прав, у которого под сиденьем нашли восемь зип-пакетов с веществами, похожими на наркотики. Также у водителя инспекторы заподозрили признаки наркотического опьянения.