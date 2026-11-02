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9 погибших: чем РФ обстреливала Харьковщину на прошлой неделе (фото)

Происшествия 18:54   02.11.2026
Татьяна Литвина
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9 погибших: чем РФ обстреливала Харьковщину на прошлой неделе (фото) Фото: Олег Синегубов

В течение прошлой недели под вражескими ударами были 62 населенных пункта Харьковской области, в частности город Харьков, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 103 человек, среди них – 7 детей. 9 человек погибли. Один человек пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.

По данным Синегубова, враг выпустил по региону: 5 ракет; 17 КАБ; 6 РСЗО; 15 БпЛА типа «Герань-2»; 12 БпЛА типа «Молния»; 31 fpv-дрон; 611 БпЛА (тип устанавливается).

Начальник ХОВА рассказал, что существенно пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, заведение здравоохранения, админздание, гараж, хозяйственные сооружения, складских здания, АЗС, помещение банка, ТРЦ, кабинет нотариуса, электросети, автомобили.

Значительные повреждения — в Харьковском районе.

В Харькове враг повредил шесть многоквартирных и 15 частных домов, 2 детских и учебных заведения, гаражи, хозяйственные сооружения, админздания, гражданские предприятия, торговый центр, складские помещения, вход на станцию метрополитена, железнодорожную инфраструктуру, более 40 автомобилей (легковых и грузовых) и два автобуса.

Спасатели ликвидировали 67 пожаров, связанных с обстрелами.

Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синегубов

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Напомним, международный опознавательный знак «Голубой щит» появится на памятниках и учреждениях культуры Харьковской области. Это позволит привлечь международное внимание к их защите, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 18:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошлой недели под вражескими ударами были 62 населенных пункта Харьковской области, в частности город Харьков.".