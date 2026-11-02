9 погибших: чем РФ обстреливала Харьковщину на прошлой неделе (фото)

В течение прошлой недели под вражескими ударами были 62 населенных пункта Харьковской области, в частности город Харьков, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 103 человек, среди них – 7 детей. 9 человек погибли. Один человек пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.

По данным Синегубова, враг выпустил по региону: 5 ракет; 17 КАБ; 6 РСЗО; 15 БпЛА типа «Герань-2»; 12 БпЛА типа «Молния»; 31 fpv-дрон; 611 БпЛА (тип устанавливается).

Начальник ХОВА рассказал, что существенно пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, заведение здравоохранения, админздание, гараж, хозяйственные сооружения, складских здания, АЗС, помещение банка, ТРЦ, кабинет нотариуса, электросети, автомобили.

Значительные повреждения — в Харьковском районе.

В Харькове враг повредил шесть многоквартирных и 15 частных домов, 2 детских и учебных заведения, гаражи, хозяйственные сооружения, админздания, гражданские предприятия, торговый центр, складские помещения, вход на станцию метрополитена, железнодорожную инфраструктуру, более 40 автомобилей (легковых и грузовых) и два автобуса.

Спасатели ликвидировали 67 пожаров, связанных с обстрелами.

Напомним, международный опознавательный знак «Голубой щит» появится на памятниках и учреждениях культуры Харьковской области. Это позволит привлечь международное внимание к их защите, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.