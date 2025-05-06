Атака БпЛА на Харьков: пострадавших уже четыре, фото/видео (дополняется)

6 мая враг атаковал Харьков 20 БпЛА типа «Шахед» несколькими волнами, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 07:25. Последствия ударов по Харькову российских БпЛА показала Харьковская областная прокуратура.

Дополнено в 06:50. Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до четырех человек, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

«59-летний и 44-летний мужчины получили острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь», — уточнил Синегубов.

Дополнено в 06:43. Под ударом вражеских «Шахедов» в Харькове оказались частные предприятия, торговый центр и частные дома, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

«С 3:00 российскими военными применено 15 БпЛА типа «Шахед» по территории города. Сейчас известно о двух пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. Травмированных серьезно, к счастью, нет. Сейчас также проводится осмотр места происшествия, изымаются обломки и фиксируются последствия попаданий», — рассказал начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко.

Видео: Харьковская областная прокуратура

06:36. По данным главы ХОВА, на месте попаданий вспыхнули пожары. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеских ударов.

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о двух пострадавших – у людей острая реакция на стресс. Также мэр Харькова Игорь Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города.