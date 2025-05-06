20 ударов «Шахедов» по Харькову: пожар на рынке, пострадавшие

Появляются первые подробности после массированных ударов БпЛА по Харькову. Около 05:30 в городе снова слышали взрыв.

Дополнено в 06:25. Два человека, 71-летний мужчина и 52-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс в результате атаки БпЛА на Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Им оказывается медицинская помощь», – отметил Синегубов.

По уточненным данным мэра Игоря Терехова, Харьков сегодня ночью подвергся двадцати ударам «Шахедами» в четырех районах города по восьми локациям.

Дополнено в 05:56. Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских БпЛА. В городе зафиксировано 17 попаданий, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Под ударами были четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный. Сейчас известно о двух пострадавших», — отметил Терехов.

Дополнено в 05:53. Последствия атаки Харькова враждебными БпЛА сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

🔹 Шевченковский район. В результате падения обломков БпЛА типа «Шахед» загорелась крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м. кв.

🔹 Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Горит автомобиль.

Попадание второго беспилотника в землю. Поврежден жилой дом.

🔹 Киевский район. В результате удара БпЛА горит здание ресторана.

🔹 Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

«Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов. Предварительно, без пострадавших», – отметил Синегубов.

Дополнено в 05.46. Пожар бушует на одном из крупнейших рынков города после последнего удара БпЛА, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 05:35. В Харькове снова раздался взрыв. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об ударных БпЛА, которые держали курс на Харьков.

Последний взрыв был зафиксирован в Киевском районе, сообщает мэр Игорь Терехов.

05:19. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, есть информация о пожаре на месте одного из прилетов в Киевском районе.

«Информация о пострадавших пока не поступала», — добавил Терехов.

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Атака продолжалась до 5 утра. Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Предварительно, по его данным, прилеты фиксировали в Индустриальном, Холодногорском, Шевченковском и Киевском районах.