Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс

В Харькове 6 мая спасатели и коммунальщики продолжают ликвидировать последствия массированной атаки «Шахедов». По городу ударили 20 БпЛА. Пострадали четверо. Два пожара еще тушат.

Подробности о ситуации в городе в эфире нацмарафона рассказал директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких.

«Сегодня враг, начиная с трех часов ночи, наносил комбинированные удары по разным районам города Харькова. У нас произошло попадание на территории четырех районов: Холодногорский, Шевченковский, Индустриальный и Киевский. Всего враг применил 20 беспилотников типа «Шахед», по нескольким адресам возникли масштабные возгорания. Сейчас идет ликвидация, тушение пожаров по двум локациям: это один из крупных рынков на территории Киевского района города Харькова. Там в результате этого пожара повреждено около 90 магазинов, около 30 магазинов полностью уничтожены. Спасатели ГСЧС совместно с коммунальными службами Харьковского горсовета занимаются ликвидацией последствий, осуществляется подвоз воды. Также произошел пожар на территории банно-развлекательного комплекса. Это рекреационная зона, зона нашего отдыха, где харьковчане часто проводили со своими семьями время. Там были также у нас попадания и горящие корпуса, банкетные залы, принимаются все меры по ликвидации последствий», — рассказал Гладких.

В Холодногорском районе «прилеты» были возле многоэтажек — там вылетело много окон и четыре человека получили острую реакцию на стресс.

«В Холодногорском районе повреждены жилые дома и четыре автомобиля. Пострадали четверо мирных жителей — трое мужчин в возрасте 44, 59, 71 год и 52-летняя женщина подверглись острой реакции на стресс, им всем оказана помощь на месте», — уточнила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Был «прилет» в Индустриальном районе на территории гражданского предприятия, там также пожар уже в эту минуту ликвидирован, но по всем адресам работают наши коммунальные службы, устраняют последствия этих обстрелов», — отметил директор департамента ХГС.

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также мэр Харькова Игорь Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города. Позже стало известно, что речь — о «Барабашово».