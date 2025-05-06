Что уничтожили БпЛА на «Барабашово» в Харькове: данные владельцев рынка (фото)

В Харькове утром 6 мая российские «Шахеды» атаковали, в том числе самый большой рынок Украины — ТЦ «Барабашово». В результате пожара выгорело около 90 магазинов.

«Сегодня около пяти утра произошел взрыв. После того как прилетел «Шахед», произошло возгорание. Это уже второй «прилет» по рынку за последние два месяца. Предыдущий был здесь недалеко. Начали восстанавливать магазины, демонтировать повреждения. И снова произошел «прилет». Он прошел на территории новой площадки детского рынка. Здесь сосредоточены магазины детской одежды, игрушек и всего, что с этим связано. Выгорело полностью три блока. Это около 90 магазинов. Повреждено еще примерно такое же количество магазинов. Это выбитые окна, роллеты, поврежденные стены», — рассказал на месте «прилета» Александр Макаренко, вице-президент концерна «АВЭК и Ко».

Видео: пресс-служба концерна «АВЭК и ко»

Он отметил, что сейчас администрация оценивает ущерб от российской атаки.

«Надо сосчитать, сколько окончательно магазинов сгорело. И будем заниматься восстановлением поврежденных магазинов, переселением арендаторов. Надо все это восстанавливать», — отметил Макаренко.

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также мэр Харькова Игорь Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города.