Дым над «Барабашово»: в ГСЧС сообщили, что горело (фото)

Днем в районе рынка «Барабашово» в Харькове произошел пожар. Видео с места публиковали Telegram-каналы. Как оказалось, дым шел не от торговых площадей.

«20 августа в 13:04 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в Киевском районе Харькова. На момент прибытия подразделений ГСЧС горели два хозяйственных постройки на общей площади 100 квадратных метров», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар уже потушили, благодаря действиям спасателей огонь не перекинулся на соседние постройки. Обошлось без пострадавших.

Причину возникновения пожара еще устанавливают.

Напомним, 17 августа спасатели тушили пожар в частном секторе Новобаварского района Харькова. По данным ДСЧС, горел дом, а также хозяйственное сооружение и автомобиль.