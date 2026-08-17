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Смертельный пожар в Люботине: что стало причиной, установила полиция

Общество 14:16   17.08.2026
Виктория Яковенко
Смертельный пожар в Люботине: что стало причиной, установила полиция

Правоохранители выясняют обстоятельства пожара в Харьковской области, в результате которого погибла женщина и пострадал мужчина.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, возгорание произошло 16 августа в городе Люботин.

«В ходе следствия установлено, что пожар произошел в жилом доме во время разжигания спиртовой горелки от газового баллона. В результате чего возникло возгорание, которое люди сначала локализовали самостоятельно. Впоследствии пожар возник повторно. В результате возгорания мужчина, находившийся в доме, получил ожоги рук и лица, а женщина погибла. По предварительным данным, причиной ее смерти стало отравление угарным газом», — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

пожар на Харьковщине

Напомним, утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области информировали, что утром в результате бытового пожара в городе Люботин горела комната жилого дома на площади 20 кв м. На месте пожара обнаружили тело женщины, также пострадал мужчина 1982 года рождения.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 14:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители выясняют обстоятельства пожара в Харьковской области, в результате которого погибла женщина и пострадал мужчина.".