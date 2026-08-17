Смертельна пожежа в Люботині: що стало причиною, встановила поліція

Правоохоронці з’ясовують обставини пожежі на Харківщині, внаслідок якої загинула жінка та постраждав чоловік.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, загоряння сталося 16 серпня в місті Люботин.

«В ході слідства встановлено, що пожежа сталася у житловому будинку під час розпалювання спиртового пальника від газового балона. В результаті чого виникло займання, яке присутні спочатку локалізували самостійно. Згодом пожежа виникла повторно. Унаслідок займання чоловік, який перебував у будинку, отримав опіки рук та обличчя, а жінка загинула. За попередніми даними, причиною її смерті стало отруєння чадним газом», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вранці в ГУ ДСНС в Харківській області інформували, що вранці внаслідок побутової пожежі у місті Люботин горіла кімната житлового будинку на площі 20 кв. м. На місці пожежі виявили тіло жінки, також постраждав чоловік 1982 року народження.