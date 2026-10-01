Уехал в Харьков: 11-летнего ребенка потеряли в Люботине

Об исчезновении 11-летнего жителя Люботина в полицию сообщила его мама. Мальчика нашли в Харькове, говорят в облуправлении полиции.

Ребенок 2015 года рождения пропал 1 октября. Правоохранители установили его местонахождение в городе Харькове.

Как выяснилось, мальчик без разрешения отправился к своему товарищу в Харьков, где и остался в гостях.

«Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло. Сотрудники полиции вернули ребенка родителям. С семьей проведена профилактическая беседа по недопущению подобных случаев в будущем» — сказали в полиции.

Читайте также: Областная детская клиническая больница в Харькове получила нового руководителя

Напомним, в Златополе разыскали двух 7-летних школьников, которые решили погулять вместо уроков. На розыск несовершеннолетних был ориентированный весь личный состав подразделения полиции.