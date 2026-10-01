Live
  • Чт 01.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.68
  • EUR 50.72

Уехал в Харьков: 11-летнего ребенка потеряли в Люботине

Общество 18:17   01.10.2026
Татьяна Литвина
Уехал в Харьков: 11-летнего ребенка потеряли в Люботине

Об исчезновении 11-летнего жителя Люботина в полицию сообщила его мама. Мальчика нашли в Харькове, говорят в облуправлении полиции.

Ребенок 2015 года рождения пропал 1 октября. Правоохранители установили его местонахождение в городе Харькове.

Как выяснилось, мальчик без разрешения отправился к своему товарищу в Харьков, где и остался в гостях.

«Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло. Сотрудники полиции вернули ребенка родителям. С семьей проведена профилактическая беседа по недопущению подобных случаев в будущем» — сказали в полиции.

Читайте также: Областная детская клиническая больница в Харькове получила нового руководителя

Напомним, в Златополе разыскали двух 7-летних школьников, которые решили погулять вместо уроков. На розыск несовершеннолетних был ориентированный весь личный состав подразделения полиции.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

В «Харьковских тепловых сетях» новый руководитель: кто возглавил КП
В «Харьковских тепловых сетях» новый руководитель: кто возглавил КП
01.10.2026, 13:51
Эксперимент ввели на Харьковщине, чтоб соединить Лозовую со Львовом и Киевом
Эксперимент ввели на Харьковщине, чтоб соединить Лозовую со Львовом и Киевом
01.10.2026, 14:53
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
01.10.2026, 09:40
Новости Харькова — главное 1 октября: удар, нарушение языкового закона
Новости Харькова — главное 1 октября: удар, нарушение языкового закона
01.10.2026, 18:14
«Заработала» на фейковых диагнозах своих детей: матери вручили подозрение
«Заработала» на фейковых диагнозах своих детей: матери вручили подозрение
01.10.2026, 12:10
«Я запретила себе плакать» — глава Роганской громады Черненко
«Я запретила себе плакать» — глава Роганской громады Черненко
01.10.2026, 18:35

Новости по теме:

01.10.2026
«Заработала» на фейковых диагнозах своих детей: матери вручили подозрение
30.09.2026
Туберкулез на Харьковщине: заболеваемость среди детей выросла почти вдвое
29.09.2026
«Прилет» на Салтовке: о состоянии раненых сообщили в ХОВА
28.09.2026
В Харькове «прилетело» в квартиру, где жили трое детей: уже 43 пострадавших
24.09.2026
Четырехлетний ребенок сбежал от мамы, пока та расплачивалась на кассе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Уехал в Харьков: 11-летнего ребенка потеряли в Люботине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 18:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об исчезновении 11-летнего жителя Люботина в полицию сообщила его мама. Мальчика нашли в Харькове, сообщили в облуправлении полиции.".