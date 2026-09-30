Туберкулез на Харьковщине: заболеваемость среди детей выросла почти вдвое

За восемь месяцев 2026 года на Харьковщине выявили 14 случаев туберкулеза среди детей – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано восемь случаев. Об этом сообщил областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Доклад по этому вопросу на совещании в ХОВА делала главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

По ее данным, за последние три года показатели заболеваемости туберкулезом в области несколько стабилизировались и были ниже или на уровне средних по Украине.

«В то же время ситуация среди детей имеет другую динамику. В 2025 году заболеваемость среди детского населения выросла на 20%. При этом показатель на 100 тысяч детского населения в Харьковской области составил 2,8, что почти вдвое ниже среднего показателя по Украине — 5,9», — уточнила Махота.

В этом году, добавила она, тенденция к снижению заболеваемости среди взрослых продолжается. За восемь месяцев в области зарегистрировано 514 случаев туберкулеза, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако среди детей количество случаев растет.

«Показатель заболеваемости детей туберкулезом является важным индикатором распространения инфекции в обществе. Поэтому, учитывая рост количества случаев среди детей, говорить о полностью стабильной эпидемической ситуации в области пока не можем», — отметила Махота.

Специалисты констатируют увеличение количества случаев с более тяжелым течением заболевания. У пятерых из 14 детей (35,7%) обнаружили открытую форму туберкулеза. В прошлом году этот показатель составил 12,5%.

«Четыре случая в 2026 году зарегистрированы среди детей в возрасте до 5 лет. У шести детей установлен длительный контакт с больными туберкулезом в близком окружении, в частности среди родственников. В отдельных случаях дети успели инфицироваться и заболеть еще до того, как заболевание обнаружили у взрослого», — уточнили специалисты.

В областном центре контроля и профилактики болезней подчеркнули, что туберкулез особенно опасен для детей в первые годы жизни.

«В то же время вакцинация БЦЖ, которую проводят в роддомах, помогает предотвратить развитие самых тяжелых форм заболевания. В то же время уровень вакцинации новорожденных против туберкулеза на Харьковщине пока не достигает рекомендованных 95%. По состоянию на 1 сентября в родильных стационарах области привито 89% новорожденных», — говорится в сообщении.