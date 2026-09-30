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Туберкульоз на Харківщині: захворюваність серед дітей зросла майже вдвічі

Суспільство 09:23   30.09.2026
Вікторія Яковенко
Туберкульоз на Харківщині: захворюваність серед дітей зросла майже вдвічі Фото: Харківська міськрада

За вісім місяців 2026 року на Харківщині виявили 14 випадків туберкульозу серед дітей – майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зареєстровано вісім випадків. Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Доповідь з цього питання на нараді у ХОВА робила головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота.

За її даними, за останні три роки показники захворюваності на туберкульоз в області дещо стабілізувалися та були нижчими або на рівні середніх по Україні.

“Водночас ситуація серед дітей має іншу динаміку. У 2025 році захворюваність серед дитячого населення зросла на 20%. При цьому показник на 100 тисяч дитячого населення на Харківщині становив 2,8, що майже вдвічі нижче за середній показник по Україні – 5,9”, – уточнила Махота.

Цьогоріч, додала вона, тенденція до зниження захворюваності серед дорослих продовжується. За вісім місяців в області зареєстровано 514 випадків туберкульозу, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Проте серед дітей кількість випадків зростає.

“Показник захворюваності дітей на туберкульоз є важливим індикатором поширення інфекції в суспільстві. Тому, зважаючи на зростання кількості випадків серед дітей, говорити про повністю стабільну епідемічну ситуацію в області наразі не можемо”, – зазначила Махота.

Фахівці констатують збільшення кількості випадків із тяжчим перебігом захворювання. У п’ятьох з 14 дітей (35,7%) виявили відкриту форму туберкульозу. Торік цей показник становив 12,5%.

“Чотири випадки у 2026 році зареєстровані серед дітей віком до 5 років. У шести дітей встановлено тривалий контакт із хворими на туберкульоз у близькому оточенні, зокрема серед родичів. В окремих випадках діти встигли інфікуватися та захворіти ще до того, як захворювання виявили у дорослого”, – уточнили фахівці.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб підкреслили, що туберкульоз особливо небезпечний для дітей у перші роки життя.

“Водночас вакцинація БЦЖ, яку проводять у пологових будинках, допомагає запобігти розвитку найтяжчих форм захворювання. Водночас рівень вакцинації новонароджених проти туберкульозу на Харківщині поки не досягає рекомендованих 95%. Станом на 1 вересня в пологових стаціонарах області щеплено 89% новонароджених”, – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 09:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За вісім місяців 2026 року на Харківщині виявили 14 випадків туберкульозу серед дітей – майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року".