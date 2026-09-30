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Вчителька з Лозівщини увійшла у топ-20 найкращих математиків України

Суспільство 10:04   30.09.2026
Вікторія Яковенко
Вчителька з Лозівщини увійшла у топ-20 найкращих математиків України Фото: Сергій Зеленський

Вчителька математики Катеринівської гімназії Дар’я Авраменко увійшла до двадцятки найкращих математиків України за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine-2026, повідомляє мер Лозової Сергій Зеленський.

«Це високе визнання щоденної праці, педагогічної майстерності та сучасного підходу до викладання. 26–27 вересня Дар’я Авраменко представляла нашу громаду у Львові на програмі «SoftServe for Teachers: Формула майбутнього». Разом із провідними освітянами країни вона вивчала можливості штучного інтелекту в освіті та знайомилася з передовими технологічними практиками, що допомагають зацікавити учнів точними науками», – розповів Зеленський.

Він підкреслив: для Лозівської громади честь мати таких фахівців. Він подякував Авраменко за відданість дітям, прагнення до постійного розвитку та гідне представлення Лозівщини на національному рівні.

Нагадаємо, торік переможцем престижної національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025 та володарем нагороди у 1 млн грн став вчитель біології та екології Харківського наукового ліцею “Обдарованість” Руслан Шаламов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 10:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчителька математики Катеринівської гімназії Дар’я Авраменко увійшла до двадцятки найкращих математиків України за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine-2026".