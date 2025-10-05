Live
  • Нд 05.10.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Вчитель з Харкова переміг у Global Teacher Prize Ukraine 2025

Суспільство 10:56   05.10.2025
Оксана Горун
Вчитель з Харкова переміг у Global Teacher Prize Ukraine 2025 Фото: пресслужба ХОВА

Переможець престижної національної премії цього року та володар нагороди у 1 млн грн – вчитель біології та екології Харківського наукового ліцею “Обдарованість” Руслан Шаламов.

“Руслан Шаламов колись мріяв стати біохіміком‑дослідником, але випадковий урок у 1994 році відкрив його справжнє покликання. Відтоді він виховав олімпіадників і науковців світового рівня, став співавтором держстандартів, автором підручників і тренером для сотень учителів”, – повідомили у фейсбуці організатори премії Global Teacher Prize Ukraine 2025.

Ліцей “Обдарованість” – обласний, у ньому навчаються діти із різних районів Харківщини. До повномасштабного вторгнення вони також мешкали в гуртожитку на території ліцею. Нині займаються онлайн. У ХОВА зазначили, що перемога Шаламова – перший випадок в історії конкурсу, коли звання найкращого вчителя України отримав педагог із Харківської області.

Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2025 Руслан Шаламов
Фото: пресслужба ХОВА

Руслан Шаламов має понад 30 років педагогічного досвіду та звання заслуженого вчителя України. За час своєї роботи він підготував понад два десятки переможців і призерів всеукраїнських та міжнародних олімпіад, турнірів і конкурсів. У своїй діяльності педагог поєднує глибокий науковий підхід із сучасними освітніми практиками, активно впроваджує інноваційні методи навчання. Його наукові інтереси охоплюють біохімію, паразитологію, походження життя та розробку компетентнісних завдань для учнів“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Читайте також: Використовує технології ШІ та VR: харківський вчитель став фіналістом нацпремії

Також вчитель харківського ліцею пише навчальні програми, підручники та посібники з біології. Він заснував Творче об’єднання “Соняшник”, яке проводить змагання та конкурси для українських школярів.

Головний приз у 1 млн грн Шаламов використає на реалізацію власного освітнього проєкту.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)
Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)
05.10.2025, 12:01
Вчитель з Харкова переміг у Global Teacher Prize Ukraine 2025
Вчитель з Харкова переміг у Global Teacher Prize Ukraine 2025
05.10.2025, 10:56
Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
05.10.2025, 10:49
У Харкові терміново збирають сесію міськради на 6 жовтня: навіщо
У Харкові терміново збирають сесію міськради на 6 жовтня: навіщо
05.10.2025, 09:48
Новини Харкова – головне 5 жовтня: БаЛА атакували Ізюмський район, пожежі
Новини Харкова – головне 5 жовтня: БаЛА атакували Ізюмський район, пожежі
05.10.2025, 09:04
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки
05.10.2025, 08:58

Новини за темою:

03.10.2025
Проводять уроки російською? Мовна омбудсменка перевірить ліцей у Харкові
24.09.2025
Офлайн-навчання за 30 км від РФ: де добудовують укриття на Харківщині (фото)
12.08.2025
На двічі зруйнований ліцей у Старому Салтові знову виділяють гроші – ХАЦ
05.06.2025
Укриття за 137 млн грн в ліцеї за 25 км від РФ хочуть побудувати на Харківщині
04.06.2025
Вірне рішення – Синєгубов про відновлення ліцею в Старому Салтові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вчитель з Харкова переміг у Global Teacher Prize Ukraine 2025»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 10:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переможець престижної національної премії цього року та володар нагороди у 1 млн грн – вчитель біології та екології Харківського наукового ліцею “Обдарованість” Руслан Шаламов".