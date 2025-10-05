Вчитель з Харкова переміг у Global Teacher Prize Ukraine 2025

Переможець престижної національної премії цього року та володар нагороди у 1 млн грн – вчитель біології та екології Харківського наукового ліцею “Обдарованість” Руслан Шаламов.

“Руслан Шаламов колись мріяв стати біохіміком‑дослідником, але випадковий урок у 1994 році відкрив його справжнє покликання. Відтоді він виховав олімпіадників і науковців світового рівня, став співавтором держстандартів, автором підручників і тренером для сотень учителів”, – повідомили у фейсбуці організатори премії Global Teacher Prize Ukraine 2025.

Ліцей “Обдарованість” – обласний, у ньому навчаються діти із різних районів Харківщини. До повномасштабного вторгнення вони також мешкали в гуртожитку на території ліцею. Нині займаються онлайн. У ХОВА зазначили, що перемога Шаламова – перший випадок в історії конкурсу, коли звання найкращого вчителя України отримав педагог із Харківської області.

“Руслан Шаламов має понад 30 років педагогічного досвіду та звання заслуженого вчителя України. За час своєї роботи він підготував понад два десятки переможців і призерів всеукраїнських та міжнародних олімпіад, турнірів і конкурсів. У своїй діяльності педагог поєднує глибокий науковий підхід із сучасними освітніми практиками, активно впроваджує інноваційні методи навчання. Його наукові інтереси охоплюють біохімію, паразитологію, походження життя та розробку компетентнісних завдань для учнів“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Також вчитель харківського ліцею пише навчальні програми, підручники та посібники з біології. Він заснував Творче об’єднання “Соняшник”, яке проводить змагання та конкурси для українських школярів.

Головний приз у 1 млн грн Шаламов використає на реалізацію власного освітнього проєкту.