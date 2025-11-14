Ремонтувати ліцей без укриття зібралися в Харкові за 58 млн грн – ХАЦ

Ліцей №155 в Індустріальному районі Харкова, який за час повномасштабної війни зазнав значних руйнувань, планують відремонтувати.

На капітальний ремонт з усунення аварій у комунальній установі планують витратити майже 58 мільйонів гривень. Замовником робіт є департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради, а термін подання пропозицій спливає 25 листопада, йдеться на порталі публічних закупівель Prozorro.

Проєктом передбачається демонтаж та відновлення стінових панелей та плит перекриття, відновлення зовнішніх керамзитобетонних панелей, скління віконних отворів, опорядження приміщень загального користування, капітальний ремонт покрівлі з полівінілхлоридної мембрани, ремонт інженерних мереж, а саме: холодного та гарячого водопостачання, опалення, зливової та побутової каналізації, а також блискавкозахист, влаштування системи пожежної сигналізації та вимощення з асфальтобетону навколо будівлі.

У ГО «Харківський антикорупційний центр» зазначають, що це вперше за останні роки у місті вирішили виділити гроші на капітальний ремонт школи без будівництва укриття.

“Ремонт постраждалих харківських шкіл активно фінансували у 2022 та 2023 роках. Але з 2024 року місто зробило акцент на ремонт та будівництво укриттів та підземних шкіл. Нових тендерів на ремонт освітніх закладів не було. Тепер на ремонт школи в районі, який нерідко обстрілюють росіяни, планують витратити понад 50 мільйонів гривень. Отже постає питання: чому місто вирішило витрачати гроші на відбудову шкіл, у яких діти не зможуть навчатися через небезпеку?” – пишуть антикорупціонери.

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, реалізацію десяти проєктів підземних дитячих садків планують розпочати у Харківській області у 2026 році. Кожне таке будівництво зазвичай триває близько року.