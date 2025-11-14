Live

Ремонтировать лицей без укрытия собрались в Харькове за 58 млн грн — ХАЦ

Общество 19:10   14.11.2025
Елена Нагорная
Ремонтировать лицей без укрытия собрались в Харькове за 58 млн грн — ХАЦ Фото: Олег Синегубов

Лицей №155 в Индустриальном районе Харькова, который за время полномасштабной войны подвергся значительным разрушениям, планируют отремонтировать.

На капитальный ремонт по устранению аварий в коммунальном учреждении планируют потратить почти 58 миллионов гривен. Заказчиком работ является департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета, а срок подачи предложений истекает 25 ноября, говорится на портале публичных закупок Prozorro.

Проектом предусматривается демонтаж и восстановление стеновых панелей и плит перекрытия, восстановление внешних керамзитобетонных панелей, остекление оконных проемов, отделка помещений общего пользования, капитальный ремонт кровли из поливинилхлоридной мембраны, ремонт инженерных сетей, а именно: холодного и горячего водоснабжения, отопления, ливневой и бытовой канализации, а также молниезащита, устройство системы пожарной сигнализации и мощения из асфальтобетона вокруг здания.

В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» отмечают, что это впервые за последние годы в городе решили выделить деньги на капитальный ремонт школы без строительства укрытия.

«Ремонт пострадавших харьковских школ активно финансировался в 2022 и 2023 годах. Но с 2024 года город сделал акцент на ремонт и строительство укрытий и подземных школ. Новых тендеров на ремонт образовательных учреждений не было. Теперь на ремонт школы в районе, который нередко обстреливают россияне, планируют потратить более 50 миллионов гривен. Поэтому возникает вопрос: почему город решил тратить деньги на восстановление школ, в которых дети не смогут учиться из-за опасности?» — пишут антикоррупционеры.

Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, реализацию десяти проектов подземных детских садов планируют начать в Харьковской области в 2026 году. Каждое такое строительство обычно длится около года.

Читайте также: Новый онкоцентр в Харькове построят из материалов по завышенным ценам — ХАЦ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
14.11.2025, 14:03
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
14.11.2025, 18:00
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
14.11.2025, 16:48
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
14.11.2025, 12:48
Как будут отключать свет в Харькове и области 15 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 15 ноября — график
14.11.2025, 20:26

Новости по теме:

14.11.2025
Восстановление поврежденного дома на Салтовке: что уже сделали (фото)
13.11.2025
Восстановление в Харькове: на каком этапе капремонт дома на улице Бучмы 📷
08.11.2025
Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба
07.11.2025
Как получить деньги на ремонт жилья после обстрела, если оно не приватизовано
07.11.2025
єВідновлення: в каких случаях чаще всего отказывают в компенсации харьковчанам


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ремонтировать лицей без укрытия собрались в Харькове за 58 млн грн — ХАЦ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 19:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лицей №155 в Индустриальном районе Харькова, который за время полномасштабной войны подвергся значительным разрушениям, планируют отремонтировать.".