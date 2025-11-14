Ремонтировать лицей без укрытия собрались в Харькове за 58 млн грн — ХАЦ
Лицей №155 в Индустриальном районе Харькова, который за время полномасштабной войны подвергся значительным разрушениям, планируют отремонтировать.
На капитальный ремонт по устранению аварий в коммунальном учреждении планируют потратить почти 58 миллионов гривен. Заказчиком работ является департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета, а срок подачи предложений истекает 25 ноября, говорится на портале публичных закупок Prozorro.
Проектом предусматривается демонтаж и восстановление стеновых панелей и плит перекрытия, восстановление внешних керамзитобетонных панелей, остекление оконных проемов, отделка помещений общего пользования, капитальный ремонт кровли из поливинилхлоридной мембраны, ремонт инженерных сетей, а именно: холодного и горячего водоснабжения, отопления, ливневой и бытовой канализации, а также молниезащита, устройство системы пожарной сигнализации и мощения из асфальтобетона вокруг здания.
В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» отмечают, что это впервые за последние годы в городе решили выделить деньги на капитальный ремонт школы без строительства укрытия.
«Ремонт пострадавших харьковских школ активно финансировался в 2022 и 2023 годах. Но с 2024 года город сделал акцент на ремонт и строительство укрытий и подземных школ. Новых тендеров на ремонт образовательных учреждений не было. Теперь на ремонт школы в районе, который нередко обстреливают россияне, планируют потратить более 50 миллионов гривен. Поэтому возникает вопрос: почему город решил тратить деньги на восстановление школ, в которых дети не смогут учиться из-за опасности?» — пишут антикоррупционеры.
Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, реализацию десяти проектов подземных детских садов планируют начать в Харьковской области в 2026 году. Каждое такое строительство обычно длится около года.
