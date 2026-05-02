Что планируют строить и восстанавливать на Харьковщине, сообщил Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов 2 мая проинформировал о решениях, которые приняли депутаты облсовета на внеочередной ХХХVIII сессии.
Среди прочего — одобрили план мероприятий на 2026-2027 годы по реализации Стратегии развития региона.
«Ориентировочный объем финансирования – 41,8 миллиарда гривен. Ключевые проекты предусматривают создание современного онкоцентра, обустройство 52 укрытий в учреждениях здравоохранения и образования, разминирование территорий, обеспечение учебных заведений школьными автобусами», — перечислил Синегубов.
Также в области восстанавливают объекты, отвечающие за энерго- и теплоснабжение — после массированных российских атак зимой.
«Продолжается реализация планов устойчивости. Еще до завершения текущего отопительного периода уже начали подготовку к следующему, чтобы усилить способность области противостоять имеющимся вызовам», — отметил начальник ХОВА.
Категории: Общество, Харьков; Теги: будівництво, відновлення, восстановление, новости Харькова, Олег Синегубов, сесія, сессия, строительство, хова;
Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 13:02;