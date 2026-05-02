Что планируют строить и восстанавливать на Харьковщине, сообщил Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов 2 мая проинформировал о решениях, которые приняли депутаты облсовета на внеочередной ХХХVIII сессии.

Среди прочего — одобрили план мероприятий на 2026-2027 годы по реализации Стратегии развития региона.

«Ориентировочный объем финансирования – 41,8 миллиарда гривен. Ключевые проекты предусматривают создание современного онкоцентра, обустройство 52 укрытий в учреждениях здравоохранения и образования, разминирование территорий, обеспечение учебных заведений школьными автобусами», — перечислил Синегубов.

Также в области восстанавливают объекты, отвечающие за энерго- и теплоснабжение — после массированных российских атак зимой.

«Продолжается реализация планов устойчивости. Еще до завершения текущего отопительного периода уже начали подготовку к следующему, чтобы усилить способность области противостоять имеющимся вызовам», — отметил начальник ХОВА.