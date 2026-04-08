Восстановление дома на Академика Павлова: что уже сделали (фото)

Общество 14:08   08.04.2026
Виктория Яковенко
В Харькове идет восстановление многоквартирного жилого дома на улице Академика Павлова.

В Харьковском горсовете напомнили, что после нескольких попаданий в трех подъездах были разрушены лестничные марши, повреждены стены и выбиты окна.

«В квартирах уже установили новые окна и двери, восстановили сети горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, провели сантехнические работы. В подъездах специалисты полностью восстановили лестничные марши, покрасили стены и потолок. Также строители восстановили и утеплили наружные стены в местах попадания. Кроме того, в доме восстановлено большинство остеклений, а в одном из подъездов заменен поврежденный лифт», — отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Сейчас там ведутся отделочные работы и ремонт входных групп.

В планах — укладка плитки на входах, а также демонтаж старой лестницы с последующим устройством новой.

Напомним, ранее в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов ответил, может ли подготовка к следующему отопительному сезону оказаться под угрозой срыва. Вопрос актуален после заявления президента Владимира Зеленского. Ранее он сказал: если Украина не получит от европейских партнеров кредитные средства, с подготовкой к холодам могут быть проблемы. Терехов в свою очередь успокоил: в Харькове к отопительному сезону готовятся беспрерывно, понимая манию россиян бить по энергообъектам.

Читайте также: Ремонт и восстановление многоэтажек Харькова: что уже сделали (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
08.04.2026, 06:00
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
08.04.2026, 15:39
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
08.04.2026, 13:16
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
08.04.2026, 14:49
Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны
Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны
08.04.2026, 10:35
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
08.04.2026, 15:27

Новости по теме:

07.04.2026
Ремонт и восстановление многоэтажек Харькова: что уже сделали (фото)
27.03.2026
Восстановление дома на улице Леся Сердюка: что уже сделали (фото)
24.03.2026
Лишь одно предприятие Харьковщины получило грант до 16 млн на восстановление
19.03.2026
Как сейчас выглядит дом, где погибла юная художница Ника Кожушко
24.02.2026
Сколько домов восстановили в Харькове с начала полномасштабной войны (видео)


