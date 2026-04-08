Восстановление дома на Академика Павлова: что уже сделали (фото)
В Харькове идет восстановление многоквартирного жилого дома на улице Академика Павлова.
В Харьковском горсовете напомнили, что после нескольких попаданий в трех подъездах были разрушены лестничные марши, повреждены стены и выбиты окна.
«В квартирах уже установили новые окна и двери, восстановили сети горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, провели сантехнические работы. В подъездах специалисты полностью восстановили лестничные марши, покрасили стены и потолок. Также строители восстановили и утеплили наружные стены в местах попадания. Кроме того, в доме восстановлено большинство остеклений, а в одном из подъездов заменен поврежденный лифт», — отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
Сейчас там ведутся отделочные работы и ремонт входных групп.
В планах — укладка плитки на входах, а также демонтаж старой лестницы с последующим устройством новой.
Напомним, ранее в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов ответил, может ли подготовка к следующему отопительному сезону оказаться под угрозой срыва. Вопрос актуален после заявления президента Владимира Зеленского. Ранее он сказал: если Украина не получит от европейских партнеров кредитные средства, с подготовкой к холодам могут быть проблемы. Терехов в свою очередь успокоил: в Харькове к отопительному сезону готовятся беспрерывно, понимая манию россиян бить по энергообъектам.
Читайте также: Ремонт и восстановление многоэтажек Харькова: что уже сделали (фото)
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 14:08;